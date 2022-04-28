المغربي وادو: “بلماضي انتشل مهاجرين أفارقة من الضّياع”

أبدى اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو تضامنه، مع الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

ويتعرّض جمال بلماضي هذه الأيّام لِحملة “كلبية مسعورة”، من قبل اتحادَي الكرة الكاميروني والغامبي.

وقال عبد السلام وادو في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عندما كنتُ في قطر، استضاف بلماضي في بيته مهاجرين أفارقة، كانوا يُعانون ضائقة مالية حادّة، ولا مأوى لهم. لذلك فإن الإدّعاء بِأن بلماضي عنصري، هو كذب. بلماضي كان يتحدّث عن التحكيم”.

وسبق لِعبد السلام وادو أن لعب في نادي لخويا القطري ضمن منصب مدافع، في موسم 2010-2011. وحينها كان يُدرب الفريق التقني جمال بلماضي.