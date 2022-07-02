المغربي “وادو”: علامة كاملة للجزائر
منح قائد منتخب المغرب لِكرة القدم سابقا عبد السلام وادو، الثلاثاء، العلامة الكاملة للجزائر في تنظيمها لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.
وقال عبد السلام وادو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نستطيع القول إن المُنظّمين نجحوا في إقامة ألعاب البحر المتوسّط. كل البلدان المتوسّطية بما فيها الأوروبية اكتشفت جمال الجزائر، والترحيب الحارّ، وصدق شعبها العظيم”.
Nous pouvons dors et déjà parler de réussite de l’organisation des jeux méditerranéens 2022. L’ensemble des pays méditerranéens, voir européens ont pu découvrir la beauté de l’Algérie, l’accueil, la chaleur et la sincérité de son magnifique peuple.🇩🇿💚https://t.co/GAyb6c1dqV
— Abdessalam Ouaddou (@AbdesOuaddou4) July 2, 2022