-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المغربي “وادو”: علامة كاملة للجزائر

علي بهلولي
  • 54
  • 0
المغربي “وادو”: علامة كاملة للجزائر
جانب من منافسات ألعاب البحر المتوسّط 2022.

منح قائد منتخب المغرب لِكرة القدم سابقا عبد السلام وادو، الثلاثاء، العلامة الكاملة للجزائر في تنظيمها لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

وقال عبد السلام وادو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نستطيع القول إن المُنظّمين نجحوا في إقامة ألعاب البحر المتوسّط. كل البلدان المتوسّطية بما فيها الأوروبية اكتشفت جمال الجزائر، والترحيب الحارّ، وصدق شعبها العظيم”.

مقالات ذات صلة
رسميا.. زدادكة يُغيّر الوجهة

رسميا.. زدادكة يُغيّر الوجهة

لاعبان جديدان ينضمّان إلى المولودية

لاعبان جديدان ينضمّان إلى المولودية

ملعب براقي تحفة رياضية فاخرة جنوب العاصمة

ملعب براقي تحفة رياضية فاخرة جنوب العاصمة

تسع ذهبيات للرياضة الجزائرية

تسع ذهبيات للرياضة الجزائرية

بلماضي مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي بعد رحيل سامبولي

بلماضي مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي بعد رحيل سامبولي

دراجي يتساءل: هل كان لجمال بلماضي دور في تراجع روراوة؟

دراجي يتساءل: هل كان لجمال بلماضي دور في تراجع روراوة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد