المغربي وادو للاعبي الجزائر: كنتم وستبقون رجالا
أشاد اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو بما قدّمه “الخضر” لِمدّة أكثر من 3 أعوام، رغم الإقصاء من الدور الأوّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.
وكتب عبد السلام وادو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مخاطبا لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، سهرة الخميس: “إنّه قانون كرة القدم. لقد تألّقتم لِمدة 3 سنوات في القارة. التراجع للخلف مفيد للقفز بِشكل أفضل، والعودة أقوى لِمواعيد نهائية هامّة في انتظاركم. مهما حدث ستبقون رجالا”.
C’est la loi du Football. Vous avez rayonné durant 3 années sur le continent.Reculer pour mieux sauter et revenir plus fort. Des échéances importantes vous attendent. 🇩🇿💚💪🏽
Vous restez quoiqu’il arrive les Z’HOMMES ! pic.twitter.com/F5svOUyKjA
— Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) January 20, 2022