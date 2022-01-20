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رياضة

المغربي وادو للاعبي الجزائر: كنتم وستبقون رجالا

علي بهلولي
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المغربي وادو للاعبي الجزائر: كنتم وستبقون رجالا
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المغربي عبد السلام وادو بِلباس المنتخب الوطني الجزائري

أشاد اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو بما قدّمه “الخضر” لِمدّة أكثر من 3 أعوام، رغم الإقصاء من الدور الأوّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وكتب عبد السلام وادو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مخاطبا لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، سهرة الخميس: “إنّه قانون كرة القدم. لقد تألّقتم لِمدة 3 سنوات في القارة. التراجع للخلف مفيد للقفز بِشكل أفضل، والعودة أقوى لِمواعيد نهائية هامّة في انتظاركم. مهما حدث ستبقون رجالا”.

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