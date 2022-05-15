المغربي وادو يفضح العيّاشة وذباب المخزن

لجأ اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو إلى فتح صفحة جديدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نكاية في ذباب “المخزن”.

وتستعمل مخابرات محمد السّادس عدّة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ترويجا لِسياسة “المخزن”، وتشويها أو محاربة لِكلّ مَن يكشف حقائق فساد القصر الملكي، ومعاناة الشعب المغربي “الغلبان”.

وأعلن اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو في أحدث ظهور له، عن فتح حساب جديد في “تويتر”، بعد أن أُغلقت صفحته الأولى. عقب تبليغات كان مصدرها زبانية المخزن والقطط السّمان لِقصر محمد السادس والعيّاشة والذباب الإلكتروني.

وشدّد وادو على أنه يبقى وفيّا للأخوة المغربية- الجزائرية، ولن يرضخ لِحماقات الذباب الإلكتروني “المرّوكي”.