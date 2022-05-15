-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. وصول الرئيس تبون إلى تركيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام
رياضة

المغربي وادو يفضح العيّاشة وذباب المخزن

علي بهلولي
  • 774
  • 0
المغربي وادو يفضح العيّاشة وذباب المخزن
المغربي عبد السلام وادو بِقميص المنتخب الوطني الجزائري

لجأ اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو إلى فتح صفحة جديدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نكاية في ذباب “المخزن”.

وتستعمل مخابرات محمد السّادس عدّة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ترويجا لِسياسة “المخزن”، وتشويها أو محاربة لِكلّ مَن يكشف حقائق فساد القصر الملكي، ومعاناة الشعب المغربي “الغلبان”.

وأعلن اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو في أحدث ظهور له، عن فتح حساب جديد في “تويتر”، بعد أن أُغلقت صفحته الأولى. عقب تبليغات كان مصدرها زبانية المخزن والقطط السّمان لِقصر محمد السادس والعيّاشة والذباب الإلكتروني.

وشدّد وادو على أنه يبقى وفيّا للأخوة المغربية- الجزائرية، ولن يرضخ لِحماقات الذباب الإلكتروني “المرّوكي”.

مقالات ذات صلة
الصين تتنازل عن تنظيم كأس آسيا بِسبب “كورونا”

الصين تتنازل عن تنظيم كأس آسيا بِسبب “كورونا”

نحو بقاء يوسف بلايلي في براست لمواسم أخرى

نحو بقاء يوسف بلايلي في براست لمواسم أخرى

عمارة يتراجع عن الاستقالة ولن يترشح لعهدة أخرى..

عمارة يتراجع عن الاستقالة ولن يترشح لعهدة أخرى..

الخمر وحياة الفنادق في المنعرج الأخير لـ “الكالتشيو”

الخمر وحياة الفنادق في المنعرج الأخير لـ “الكالتشيو”

زفان يرغب في العودة إلى “الخضر”

زفان يرغب في العودة إلى “الخضر”

“فلسفة” غوارديولا عقدت وضعية محرز في “البريميرليغ”

“فلسفة” غوارديولا عقدت وضعية محرز في “البريميرليغ”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد