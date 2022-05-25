المغربي وادو يُروّج للأولمبياد المتوسّطي بِوهران
قدّم اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو دعما معنويا، للجنة المنظمة لِألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران.
وتُجرى هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين، بِحضور متنافسين من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وقال عبد السلام وادو في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملاعب حديثة، وبراعة معمارية، وبنية تحتية عالية المستوى. ستُقام في وهران، المدينة المُشرقة، ذات الألف واجهة، في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مدينة بِألف عام.. تاريخ عريق غني بِالتقاليد والثقافة”.
Des stades modernes,des prouesses architecturales, des infrastructures de très haut niveau.Ça se passera à Oran (Wahrān en arabe)”la radieuse”une ville aux mille facettes,dans le cadre des jeux méditerranéens.Métropole à l’histoire millénaire,riche en traditions et culture🇩🇿💚 pic.twitter.com/f1hH5e2ERZ
— Abdessalam Ouaddou (@AbdesOuaddou4) May 24, 2022