المغربي وادو يُروّج للأولمبياد المتوسّطي بِوهران

قدّم اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو دعما معنويا، للجنة المنظمة لِألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران.

وتُجرى هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين، بِحضور متنافسين من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وقال عبد السلام وادو في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملاعب حديثة، وبراعة معمارية، وبنية تحتية عالية المستوى. ستُقام في وهران، المدينة المُشرقة، ذات الألف واجهة، في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مدينة بِألف عام.. تاريخ عريق غني بِالتقاليد والثقافة”.