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المغرب.. “أحزاب القصر” تتفق على تشكيل الحكومة

عبد الجليل بومامش
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المغرب.. “أحزاب القصر” تتفق على تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد العزيز أخنوش، الأربعاء، أن ثلاثة أحزاب سياسية هي التي سوف تشكل حكومة أغلبية.

وأوضح أخنوش أن الأحزب التي سوف تشارك في الحكومة هي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وهي أحزاب مقربة من القصر، على أن يتم تحديد أسماء الوزراء لاحقا.

وكان الملك المغربي محمد السادس، قد كلف في وقت سابق رجل الأعمال، عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة، بعد فوز حزبه التجمع الوطني للأحرار بأغلبية مقاعد مجلس النواب، خلال انتخابات الثامن من سبتمبر الجاري.

والتجمع الوطني للأحرار (الحزب الأول في الانتخابات الأخيرة) أسسه أحمد عصمان سنة 1978 (صهر الملك الحسن الثاني وزوج عمة الملك الحالي محمد السادس) ويرأسه حاليا رجل الأعمال عزيز أخنوش (رئيس وفد مغربي في مؤتمر الماسونية بأثينا سنة 2008).

وحزب الأصالة والمعاصرة أسسه صديق الملك محمد السادس ومستشاره فؤاد عالي الهمة (مهندس ملف التطبيع).

وحزب الإستقلال معروف أيضا بقربه من القصر الملكي وأطروحاته التوسعية في المنطقة.

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