المغرب أداة لتنفيذ أجندات أجنبية في المنطقة

الناشط الحقوقي محرز العماري:

قال المناضل في مجال حقوق الإنسان، محرز العماري، إن المغرب أصبح أداة لتنفيذ أجندات أجنبية تهدف إلى ضرب استقرار المنطقة، مشددا على أن إرادة الشعب ستنتصر مهما كان حجم مؤامرات ودسائس القوى الاستعمارية.

وأفاد العماري في تصريح للتلفزيون الصحراوي، ليلة السبت، بأن سياسة نظام المخزن، التي تعتمد على النهج الاستعماري في التوسع وانتهاك حقوق الشعوب ونهب ثرواته والعمالة للاستعمار، “ستبقى سياسة فاشلة إلى الأبد، وستنتهي عاجلا أم آجلا”، منددا بالاستفزازات والمؤامرات التي تحاك من قبل النظام المغربي.

وأوضح الناشط الحقوقي، أن “شعوب المنطقة لا يمكن أن تقبل بمثل هذه السياسات والمناورات، مما دفع بالجزائر إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب”، لافتا إلى ضرورة مراجعة نظام المخزن لسياسته في المنطقة وإقامة علاقات على أساس الاحترام والتعاون الذي يخدم مصلحة المنطقة، وأن يلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية بخصوص احترام القانون والشرعية الدولية القاضية باحترام حق الشعوب في تقرير المصير خاصة القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وأكد العماري في السياق ذاته، أن إرادة الشعوب ستنتصر مهما كانت المحاولات والمؤامرات الاستعمارية الرامية إلى القفز على القانون الدولي وحق الشعوب في الحرية والاستقلال.

س.ع