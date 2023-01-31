المغرب أمام لجنة بيغاسوس في البرلمان الأوروبي

سيكون المغرب على جدول أعمال اللجنة المكلّفة بقضية التجسّس عبر برنامج بيغاسوس في البرلمان الأوروبي. والتي ستجتمع يوم 9 فيفري القادم.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “لوسوار” البلجيكية، ستكون الرباط، التي بقيت إلى غاية الآن في منأى عن أشغال لجنة بيغاسوس، ضمن جدول أعمال اجتماع بالبرلمان الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي قوله إنه “من المهمّ طرح الموضوع على الطاولة. لأن المفوضية لم تتحدث عن المغرب حتى الآن”.

وسيتم من أجل هذا الغرض استدعاء لجنة من الخبراء لمناقشة القضية في الاجتماع المقبل للّجنة. وهذا باقتراح من حزب الخضر.

كما أشارت الصحيفة إلى تأثير فضيحة الفساد التي تورّط فيها المغرب مع نواب في البرلمان الأوروبي، حيث صادق النواب الأوروبيون هذا الشهر، وللمرة الأولى منذ ربع قرن، على قرار ينتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب.