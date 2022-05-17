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متزوج من أرملة الملك الراحل

المغرب: اعتداء غامض على مدير الأمن السابق للحسن الثاني

رياض. ب
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المغرب: اعتداء غامض على مدير الأمن السابق للحسن الثاني

أفادت مصادر أمنية وإعلامية مغربية أن مدير الأمن السابق للملك الراحل الحسن الثاني، محمد محمد المديوري (81 سنة)، تعرض لاعتداء الجمعة الماضي بمراكش (جنوب) على يد أشخاص كان بعضهم يحمل أسلحة نارية، وأثار الاعتداء اهتمام الإعلام المغربي فوصفه بـ”الغامض” متسائلا عن دوافعه.

تعرض المدير السابق لأمن العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وحارسه الشخصي لأكثر من 30 سنة، محمد محمد المديوري (81 سنة)، الجمعة الماضي لاعتداء في مدينة مراكش، بحسب مصادر متطابقة.

ووقع الهجوم في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة الواقعة جنوب المملكة عندما ترجل المديوري من سيارته قاصدا مسجدا لأداء صلاة الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأثار الاعتداء اهتمام الإعلام المغربي الثلاثاء فوصفه بـ”الغامض” متسائلا عن دوافعه، فقد قالت وسائل إعلام محلية إن المديوري هوجم يوم الجمعة الماضي من طرف أشخاص، كان بعضهم يحمل أسلحة نارية.

من جهتها، أوضحت جريدة “المساء” في عددها الثلاثاء، أن أفراد العصابة الذين كانوا بين خمسة وسبعة أشخاص، اعتدوا على سائق المديوري عندما هب لنجدته، ثم لاذوا بالفرار بعدما سطوا على سيارته. وأشارت إلى أن السائق نقل إلى المستشفى جراء إصابته.

وأفاد مصدر أمني اأن المديوري قدم شكوى لدى الشرطة بالتعرض لـ”محاولة سرقة”، وأوضح أن تحقيقا فتح “لتحديد الجناة المفترضين”. وكان المديوري يحظى بثقة الملك الراحل الحسن الثاني، والد الملك محمد السادس، وشغل منصب مدير أمنه وحارسه الشخصي لأكثر من 30 سنة.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية في وقت سابق أنه متزوج من أرملة الملك الراحل، بدون أن يتأكد ذلك رسميا. كما أنه ترأس الاتحاد المغربي لألعاب القوى، والنادي الرياضي “الكوكب المراكشي”. وأعفي المديوري من منصبه سنة 2000 في أعقاب تولي الملك محمد السادس العرش بعد وفاة والده سنة 1999.

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