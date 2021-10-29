المغرب الأولى إفريقيا في البنى التحتية.. هذه هي الحقيقة

كذبت هيئة مكافحة الإشاعة الالكترونية ما تداولته مواقع إعلامية مغربية زعمت أن المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا من حيث البنى التحتية.

وأوضحت هيئة مكافحة الإشاعة الالكترونية عبر منشور لها على صفحتها عبر فيسبوك، أن ترتيب الأفضل في إفريقيا والذي يتفوق فيه المغرب صدر عن الصفحة الرسمية لقناة “ميدي1” المغربية وهي من قامت بنشر الأرقام والترويج لها.

وقالت الهيئة أن الإحصائيات والأرقام المقدمة استثنت الجزائر من حساباتها كما لو أنها خارج القارة الإفريقية.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها قناة “ميدي1” المغربية إلى امتلاك المغرب لـ 18 مطارا، 44 ميناء، طرق سيارة بطول 1800 كلم وسكك حديد بطول 2110 كلم منها 1284 تعمل بالطاقة الكهربائية.

ولم تشر ذات الإحصائيات إلى تفوق الجزائر على المغرب بامتلاكها 41 مطارا، الطريق السيار شرق غرب 1720 كلم يربط بين ثلاث دول، قطارات الجزائر تمتد على طول 6300 كلم.

كما تمتلك الجزائر 53 ميناء على طول الشريط الساحلي، و لديها ميترو أنفاق ومصاعد هوائية لا تملكها المغرب.