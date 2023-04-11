المغرب: العثور على جثة طالب قرآن داخل بئر!

عثر فريق إنقاذ بالمغرب على جثة طالب قرآن، يبلغ من العمر 23 عاما، داخل بئر بعد اختفائه منذ حوالي 10 أيام في ظروف غامضة.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فقد كانت الجثة التي تم انتشالها الإثنين 10 أفريل، من قعر بئر كائن بدوار إيرملود في منطقة سيدي المخفي بإقليم تاونات، في مراحل متقدمة من التحلل.

وتعود الجثة لأحد طلبة حفظ القرآن الكريم بمسجد في المنطقة، فُقد أثره منذ حوالي 10 أيام”.

وقالت مصادر محلية إن العملية تمت بعد الإبلاغ عن “انبعاث رائحة كريهة من داخل البئر، البالغ عمقه نحو 23 مترا”.

وأضافت أن الطالب التحق، قيد حياته، بمسجد الإمام الجنيد الكائن بالدوار المذكور من أجل حفظ القرآن الكريم، قادما إليه من نواحي مدينة صفرو، وكان يتابع دراسته في السنة الثالثة، بكلية الشريعة بفاس”.

ولفت الموقع إلى أن الجثة أرسلت إلى إحدى مستشفيات فاس “لإخضاعها للتشريح الطبي”، فيما بدأت السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.