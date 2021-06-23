المغرب.. الكيف يغري 150 شركة إسرائيلية للاستثمار فيه    

تستعد 150 شركة إسرائيلية لاقتحام ميدان الاستثمار في “الكيف المغربي” في خطوة ستفتح الباب واسعا للكيان الصهيوني لوضع قدمه في الاقتصاد بعد تطبيع علاقاته مع الرباط.

وقال موقع “هسبريس” المغربي، إن شركات إسرائيلية تستعد للاستثمار في مجال القنب الهندي بالمغرب، بعد المصادقة على مشروع قانون السماح به من البرلمان.

ونقل الموقع عن النائب البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، قوله إن “150 شركة إسرائيلية أبدت رغبتها في الاستثمار في المغرب بعد القانون، معظمها شركات صناعة أدوية ومستحضرات تجميل”.

يبدو أن شهية الشركات الاسرائيلية قد فتحت بعد قرار التطبيع، ولقي ذلك ترحيبا من قبل نواب البرلمان والمجتمع المدني.

وهو ما كشف عنه الناشط الحقوقي، عبد الله الجوط للموقع المغربي الذي قال إن “اسرائيل تتوفر على أحسن الشركات في العالم في مجال الكيف وإنتاجه بطرق عصرية متطورة وذكية، ومن الطبيعي أن تهتم بالملف في المغرب لأنه يمثل فرصة بالنسبة إليها”.

وأشار المتحدث إلى أنه “لمس نوعا من التعاطي الإيجابي مع هذه الفكرة لدى بعض الفاعلين في المنطقة”.

وأضاف النشاط الحقوقي “تجربة إسرائيل في الميدان الفلاحي رائدة، ولها ما يكفي من الخبرات والوسائل لتتمكن من تحقيق دفعة قوية في إنتاج الكيف والأدوية”.