-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر 6 ولايات
العالم

المغرب.. الكيف يغري 150 شركة إسرائيلية للاستثمار فيه    

الشروق أونلاين
  • 320
  • 0
المغرب.. الكيف يغري 150 شركة إسرائيلية للاستثمار فيه    

تستعد 150 شركة إسرائيلية لاقتحام ميدان الاستثمار في “الكيف المغربي” في خطوة ستفتح الباب واسعا للكيان الصهيوني لوضع قدمه في الاقتصاد بعد تطبيع علاقاته مع الرباط.

وقال موقع “هسبريس” المغربي، إن شركات إسرائيلية تستعد للاستثمار في مجال القنب الهندي بالمغرب، بعد المصادقة على مشروع قانون السماح به من البرلمان.

ونقل الموقع عن النائب البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، قوله إن “150 شركة إسرائيلية أبدت رغبتها في الاستثمار في المغرب بعد القانون، معظمها شركات صناعة أدوية ومستحضرات تجميل”.

يبدو أن شهية الشركات الاسرائيلية قد فتحت بعد قرار التطبيع، ولقي ذلك ترحيبا من قبل نواب البرلمان والمجتمع المدني.

وهو ما كشف عنه الناشط الحقوقي، عبد الله الجوط للموقع المغربي الذي قال إن “اسرائيل تتوفر على أحسن الشركات في العالم في مجال الكيف وإنتاجه بطرق عصرية متطورة وذكية، ومن الطبيعي أن تهتم بالملف في المغرب لأنه يمثل فرصة بالنسبة إليها”.

وأشار المتحدث إلى أنه “لمس نوعا من التعاطي الإيجابي مع هذه الفكرة لدى بعض الفاعلين في المنطقة”.

وأضاف النشاط الحقوقي “تجربة إسرائيل في الميدان الفلاحي رائدة، ولها ما يكفي من الخبرات والوسائل لتتمكن من تحقيق دفعة قوية في إنتاج الكيف والأدوية”.

مقالات ذات صلة
الصحة العالمية: السلالة الهندية المتحورة وصلت إلى 92 دولة

الصحة العالمية: السلالة الهندية المتحورة وصلت إلى 92 دولة

الصحراء الغربية: هل غيرت اسبانيا موقفها من النزاع؟

الصحراء الغربية: هل غيرت اسبانيا موقفها من النزاع؟

إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن

إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن

الجنرال الليبي المتمرد يستفز الجزائر مجددا!

الجنرال الليبي المتمرد يستفز الجزائر مجددا!

إغلاق أمريكا بعض المواقع الإعلامية الإيرانية.. أول تعليق من طهران

إغلاق أمريكا بعض المواقع الإعلامية الإيرانية.. أول تعليق من طهران

سيطرة قوات خليفة حفتر على معبر حدودي مع الجزائر مجرد “إشاعة”

سيطرة قوات خليفة حفتر على معبر حدودي مع الجزائر مجرد “إشاعة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد