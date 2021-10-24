المغرب: بن كيران يعلن الانسحاب من سباق خلافة العثماني

بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات

أعلن عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، الأحد، انسحابه من سباق الترشح للأمانة العامة للحزب خلفا لسعد الدين العثماني بعد تأجيل عقد مؤتمر الحزب لعام كامل.

وأجل حزب “العدالة والتنمية” المغربي، انعقاد مؤتمره الوطني العادي المقرر السنة القادمة، لمدة سنة كاملة، بعد أن أقر المجلس الوطني للحزب، مساء السبت، مشروع قرار قدمته الأمانة العامة بهذا الخصوص.

ونشر بن كيران بيانا يعلن فيه أنه غير معني بأي ترشح خلال هذا المؤتمر.

وأكد: بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح.

الانتخابات المغربية: بن كيران يطالب العثماني بالاستقالة الفورية

وفي 9 سبتمبر 2021، طالب عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، الخميس، خلفه على رأس الحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالإستقالة الفورية بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.

ونشر بن كيران بيانا طالب فيه العثماني بتحمل مسؤولية الهزيمة وترك منصبه لنائبه في انتظار عقد مؤتمر جديد.

وكتب: بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد.

بن كيران يتراجع عن قرار مقاطعة العثماني بسبب القنب الهندي

وفي مارس الماضي، أعلن أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، التراجع عن قطع علاقاته بقيادات الحزب بسبب مصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي.

وقال في بيان، إنه نزولا عند طلب شخصيات من الحزب، فإنه قرر التراجع عن قرار قطع العلاقة مع سعد الدين العثماني وقياديين آخرين مع الإبقاء على قراره تجميد عضويته في الحزب.

وفي 11 مارس قرر بن كيران قطع علاقته مع قيادات حزب العدالة والتنمية على رأسهم الأمين العام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والوزراء كل من مصطفى الرميد وعزيز الرباح ومحمد امكراز والوزير السابق لحسن الداودي.

ونشر رسالة كتبها بخط يده، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليفجر أزمة أخرى داخل حزب العدالة والتنمية بعد الأزمة التي عرفها الحزب بسبب التطبيع والقاسم الانتخابي.

وأعلن عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الاله بن كيران، في وقت سابق، عن تجميد عضويته في الحزب إذا وافقت أمانته العامة على تبني القانون المتعلق بالترخيص لاستعمال القنب الهندي “الكيف” المعروض على الحكومة.

وأكد في رسالة خطية صادرة عنه أنه سيجمد عضويته إذا “صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور وسينسحب من الحزب نهائيا”.

وتسبب مشروع القانون في شرخ هائل داخل حزب العدالة والتنمية حيث انقسم قادته داخل البرلمان، بين مؤيد و معارض.

وحذر في مناسبة سابقة من عواقب الترخيص باستعمال الحشيش لأغراض طبية، حيث اعتبر الامر مجرد مناورة ووهم لا يمكن تطبيقه نصيا في المغرب.