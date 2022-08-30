المغرب تعلن انسحابها من البطولتين العربية والإفريقية لكرة اليد في تونس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد يوم الإثنين، انسحاب أنديتها من المشاركة البطولتين العربية والإفريقية للأندية المقامة في تونس.

جاء ذلك على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، لدى مشاركة هذا الأخير في الدورة الـ8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، يومي 27 و28 أوت بتونس.

وحسب ما تضمنه بيان للهيئة الرياضية المغربية، فقد قررت الجامعة (الاتحادية) المغربية لكرة اليد، عدم مشاركة أنديتها في الدورة الـ37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل. والبطولة الإفريقية للأندية البطلة من 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

رزيق يلتقي مع الرئيس الصحراوي في تونس

وفي 28 أوت 2022، قام وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بزيارة مجاملة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، في خلال مشاركتهما بالمنتدى الياباني الإفريقي للتنمية في تونس.

كما التقى رزيق الذي يمثل الجزائر في المنتدى الذي تحتضنه تونس يومي 27 و28 أوت الجاري، مع نظيرته التونسية فضيلة رابحي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تحادث الطرفان في خلال اللقاء حول “كيفية ترقية التعاون بين البلدين، قصد تطوير المبادلات التجارية”. إلى جانب ذلك تطرق الوزيران إلى “عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك”.

قيس سعيّد يستقبل الرئيس الصحراوي “من جديد”

وفي 27 أوت 2022، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا. وكان بينهم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.

وكان سعيّد قد التقى غالي مساء الجمعة، بمناسبة مشاركته في الندوة الدولية، ممثلا للجمهورية الصحراوية، التي تتمتّع بعضوية الاتحاد الإفريقي.

كما ظهر الرئيس غالي في مقدمة الصورة الجماعية التي نشرتها الرئاسة التونسية، لزعماء الوفود المشاركة في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.

استقبال سعيّد للرئيس الصحراوي.. تونس تردّ على الرباط

قررت تونس استدعاء سفيرها لدى المغرب فورا للتشاور، ردّا على إجراء مماثل قامت به الرباط، بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي مساء الجمعة بقصر قرطاج.

وجاء استقبال سعيّد لغالي، بمناسبة مشاركة هذا الأخير في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت الجاري.

على إثر ذلك، أعلنت الخارجية المغربية في بيان، عن عدم مشاركة الرباط في الندوة الدولية، مع استدعاء سفيرها في تونس للتشاور.

وعبّرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته في وقت متأخر من الجمعة، عن “رفضها القاطع، لاتهام نظيرتها المغربية لتونس باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب، والإضرار بالمصالح المغربية”.

وأضافت الخارجية التونسية في بيانها: