المغرب: جامعة محمد السادس تحتضن أول كنيس يهودي ببلد عربي
أعرب نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سخطهم من احتضان جامعة محمد السادس المغربية لأول كنيس يهودي في العالم العربي.
وفي الوقت الذي شن فيه الكثيرون هجوما شرسا على ما أسموه الخيانة الممنهجة والعلنية للقضية الفلسطينية، قالت تقارير إخبارية إن افتتاح الكنيس بحرم جامعي لدولة عربية يعتبر مؤشرا على تنامي التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب.
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“افتتاح أول كنيس يهودي داخل حرم جامعي في العالم العربي بجامعة #محمد_السادس بالقرب من مدينة #مراكش في #المغرب “#القمة_العربية #الجزائر #قطر pic.twitter.com/Ou3VZJQp8l
— مع عبدالوهاب حفكوف (@ghrybal52635100) November 5, 2022
لأول مرة في العالم العربي والإسلامي..
افتتاح كنيس يهودي داخل حرم جامعة محمد السادس بمدينة #مراكش في المغرب!!!
حقيقة شيء مخز ومؤسف.. إلى أين بهذا المستوى من التطبيع، وماذا سيستفيد الأشقاء المغاربة من كيان محتل؟! pic.twitter.com/5abTsBCNHB
— مختار غُمّيض (@ghommokh) November 5, 2022
وقالت صحف عبرية احتفاء بالخطوة الجريئة، إن المغرب أصبح أول دولة عربية وإسلامية على الإطلاق تفتتح كنيسا يهوديا في إحدى جامعاتها، وهي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، مضيفة أنه بني إلى جوار مسجد!
يذكر أن افتتاح الكنيس جاء بناء على مساعي جمعية ميمونة، وهي منظمة مغربية، تهدف إلى تعزيز التراث اليهودي في البلاد والاتحاد السفاردي الأميركي، وهو منظمة يهودية مقرها نيويورك.
افتُتح في المغرب أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل مباني جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية, إن “افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش يأتي بعد عمل مشترك من جمعية ميمونة والاتحاد السفاردي الأمريكي”. pic.twitter.com/fLqdcmewiX
— Fadwa slimani (@Fadwaslimani4) November 3, 2022
وقال مؤسس جمعية ميمونة المهدي بودرة إن بناء الكنيس اليهودي داخل حرم جامعي في العالم العربي لأول مرة على الإطلاق وبجوار مسجد جديد يعتبر مثالا على التعايش بين الطوائف داخل المغرب.
ويعتقد بودرة أن الثقافة اليهودية تلعب دورا رئيسيا في تاريخ المغرب وهويته وأن الكنيس اليهودي يحظى بمباركة الملك الكاملة.
وأوضح أن هذا الكنيس “يوفر للطلاب اليهود مكانا للصلاة، حيث يتسع لنحو 10 مصلين ويحتوي على كتب التوراة وعلى مخطوطات تاريخية مهداة من الطائفة اليهودية بمراكش وفاس”.
واستاء نشطاء من وجود كنيس يهودي داخل جامعة عربية، كما استنكروا بناءه عمدا إلى جوار مسجد، واصفين الخطوة بالاستفزازية لمشاعر المسلمين.
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«لأول مرة في العالم العربي والإسلامي»
افتتاح كنيس يهودي داخل حرم جامعة محمد السادس بمدينة مراكش في المغرب pic.twitter.com/6VYZyQISUW
— يارب الجنة نسألك الجنة (@Abu_Ahamed65) November 6, 2022
وشهد المغرب زيارات عدة أجراها مسؤولون إسرائيليون، ووقع الطرفان اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والثقافي والمجالات الدفاعية، بعد التطبيع الدبلوماسي الذي جرى بينهما في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي أبرمت بين إسرائيل ودول عربية عدة، بدعم من واشنطن.