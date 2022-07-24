المغرب: ردّا على حملة شعبية ضد الغلاء.. وكالة الأنباء الرسمية تدافع عن أخنوش

فاجأت وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، المواطنين المغاربة يوم الخميس ببيان تتّهم فيه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم سابقا، بالوقوف وراء حملة شعبية تطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاستقالة.

ووصفت الوكالة حملة المغاربة ضدّ الغلاء وارتفاع نسبة التضخم، بـ”المغرضة”، وقالت إن وراءها “نشطاء سريّين، ومعارضة لم تتقبل الهزيمة في الانتخابات التشريعية”، في إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية”.

ودافع البيان عن تأخر حكومة أخنوش في العمل على خفض أسعار الوقود، بدعوى أنه “لا يمكن أن يكون فورياً، قبل بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى”.

كما أوضح البيان أنّ شركة إفريقيا، المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا تمثّل أكثر من 20 بالمئة من سوق الطاقة في المغرب، الذي يتوزّع بين شركات توتال وشيل وشركات أجنبية أخرى، حسب الوكالة.

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. زيادة كبيرة لنسبة التضخّم في المغرب

21 ماي 2022: ارتفع معدل التضخم في المغرب شهر أفريل الماضي، إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي. بعد نسبة 3.9 بالمئة المسجّلة في مارس.

وذكرت المندوبية المغربية للتخطيط يوم الجمعة في بيان، أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.1 بالمئة، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم.

في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.7 بالمئة، بعد زيادة 2.8 بالمئة المسجّلة في مارس.

بعد الارتفاع “الكبير” لأسعار المحروقات.. رئيس الوزراء المغربي في قفص الاتهام

في 26 أفريل، عاد الحديث عن حالة تضارب المصالح التي يتواجد بها رئيس الوزراء المغربي ورجل الأعمال الناشط في مجال المحروقات عبد العزيز أخنوش، إلى الأوساط السياسية في المملكة. مع الارتفاع الكبير الذي تسجّله أسعار المواد الطاقوية في البلاد.

وحسب ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى إعادة إشعال الجدل حول تضارب المصالح بين التجارة والسياسة، في حالة رئيس الوزراء.

بسبب ذلك، اضطر أخنوش بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرّض لها. إلى تقديم توضيحات أمام نواب البرلمان الأسبوع الماضي، بشأن الارتفاع الحادّ في أسعار المواد الغذائية والوقود.

وطالب عدد من نوّاب البرلمان، بتحديد سقف هوامش الربح التي يستفيد منها موزّعو الوقود في المغرب. على غرار أخنوش.

ويمتلك أخنوش أسهما في مجموعة أفريقيا التي تسيطر على نسبة كبيرة من سوق توزيع الوقود في المغرب.

بن كيران لأخنوش: فضحتنا أمام الجزائريين في موضوع أنبوب الغاز

في 20 أفريل، ردّ عبد الإله بنكيران على اتهامات رئيس الحكومة المغربية عبد العزيز أخنوش لحزب العدالة والتنمية الحاكم سابقا، بإخفاء تقارير حول توقيف الجزائر للعمل بأنبوب الغاز العابر للمغرب.

وقد ردّ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على اتهامات أخنوش عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للعدالة والتنمية، بالقول إنّ الخبر كان سياديا وإن أول من يبلغ به هو الملك.

وقال بنكيران: “تصريحات رئيس الحكومة أعطت فرصة لخصومنا (الجزائر) لاستغلالها. هل كان ذلك من أجل تصفية حسابك مع حزب العدالة والتنمية؟”.

بالإضافة إلى ذلك، خاطب بنكيران أخنوش قائلا: “العقد كان سينتهي يوم 31 أكتوبر. وهذا خبر سيادي ينبغي أن نخبر به أولا سيدنا (الملك)”.

وأضاف:”بأي صفة سنخبرك أنت؟ هل بصفتك بائعا للغاز لترتب أمورك؟”. متابعا:”الأمور ليست سهلة وغير مقبولة، خصوصاً في السياسة الخارجية”.

كما ذكر بنكيران تصريحات سابقة لرئيسة المكتب الوطني للطاقة والمعادن قالت فيها: “كنا نتوقع القرار الجزائري واستعددنا له”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارا مطلع شهر نوفمبر الماضي، بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية.