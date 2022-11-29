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المغرب: سائح فرنسي يقتل ابنيه في فندق بمراكش

الشروق أونلاين
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المغرب: سائح فرنسي يقتل ابنيه في فندق بمراكش
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سائح فرنسي يقتل ابنيه في مراكش

اعتقلت الشرطة في المغرب يوم الإثنين، سائحا فرنسا في الـ72 من العمر، بعد اتّهامه بقتل ابنيه داخل غرفة فندق بمراكش.

القضية تعود حسب وسائل إعلام فرنسية، إلى ضبط المتّهم، وهو ممرض سابق، بصدد محاولة الانتحار، بعد وضع حدّ لحياة ابنيه في الـ9 والـ13، عن طريق حقن مادة مشبوهة في دمائهما.

وتم العثور على جثتي القاصرين الفرنسيين، داخل غرفة فندق في منطقة سياحية بمراكش. وكان والدهم موجودا في المكان في حالة غيبوبة، حسب المصدر.

وقالت الشرطة المغربية في بيان إنها “فتحت تحقيقا لكشف أسباب محاولة الانتحار من قبل سائح فرنسي، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مع سبق الإصرار، عن طريق حقن طفليه القاصرين بمادة مشبوهة”.

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