المغرب: سقوط طائرة صغيرة محملة بالمخدرات بمدينة طنجة

أعاد سقوط طائرة صغيرة يشتبه في نقلها للحشيش، تسليط الضوء على مسلسل تهريب المخدرات في المغرب باستعمال مختلف الأساليب والوسائل.

وأعلنت مصادر إعلامية محلية نقلتها بوابة إفريقيا الإخبارية أن طائرة صغيرة محملة بالمخدرات سقطت الثلاثاء بقرية بوكدور ضواحي مدينة طنجة.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الطائرة سقطت بعد اشتعال النيران في أحد أجنحتها، حوالي الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء بقرية بوكدور ضواحي مدينة طنجة شمال المغرب، وذلك بسبب ثقل الحمولة التي يشتبه أنها مخدرات.

ورجحت أن تكون المنطقة التي سقطت فيها الطائرة تضم مستودعات خاصة بتخزين الحشيش، خاصة وأنها شهدت مرارا سقوط طائرات نفاثة تحمل ترقيما إسبانيا.

كما رجحت، أن تكون الطائرة “تنتمي إلى شبكة لتهريب الحشيش”، وأنها سقطت بعد عطب تقني سيما وأنها من النوع الذي سبق أن سقط في نفس المنطقة خلال محاولات لتهريب المخدرات.

ووفق وسائل الإعلام، عثرت عناصر الدر الملكي فور وصولها إلى مكان الحادث بضواحي مدينة طنجة، على الطائرة فارغة بشكل كامل، حيث من المرجح أن يكون أفراد شبكات الاتجار الدولي للمخدرات قد عملوا على نقل الحمولة بعيدا عن مكان الحادث.

ومنذ مطلع السنة الجارية، أعلنت السلطات الاسبانية مرارا عن ضبط وتفكيك شبكات لمغاربة ينشطون في تهريب المخدرات إلى أراضيها، باستعمال قوارب أو طائرات صغيرة أو عن طريق النقل البري.