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في صفقة بمليار دولار

المغرب سيحصل على قمر تجسّس من إسرائيل

رويترز
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المغرب سيحصل على قمر تجسّس من إسرائيل
أرشيف

ذكرت وسائل إعلام مغربية، الأربعاء، أن المغرب يعتزم الحصول على قمر تجسُّس من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، في إطار صفقة قيمتها مليار دولار.
وكانت الشركة المملوكة للحكومة قد قالت، الثلاثاء، إنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.
وقالت الشركة، التي تُصنّع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة الأكثر تطوُّراً بإسرائيل، في إفصاح لجهات تنظيمية في تل أبيب، إن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.
ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان “لو ديسك” و”لو 360 ريبورتد”، عن مصادر إسرائيلية في الرباط، القول إن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسّس “أوفيك 13” الذي سيحلّ محل قمرين صناعيين من إنتاج “إيرباص” و”تاليس”.
ولم يردّ رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، ووزارة الخارجية المغربية على طلب من “رويترز” للتعليق.
وأقرت إسرائيل والمغرب، في 2021، اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.

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