-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المغرب سَتُدْرَجُ في ذيل الترتيب

علي بهلولي
  • 381
  • 0
المغرب سَتُدْرَجُ في ذيل الترتيب
الأرشيف
المنتخب المجلّي المغربي.

أوضح رشيد أوكالي رئيس اللّجنة الجزائرية لِتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، وضعية الفوج الثالث بعد غياب الفريق المحلّي المغربي.

ومعلوم أن الفوج الثالث في “شان” الجزائر 2023 يضمّ منتخبات غانا والسودان والمغرب ومدغشقر للعناصر المحلّية.

وقال أوكالي إن الغياب لن يُؤثّر على المنافسة، لِأن “الكاف” سَتُدْرِجُ المغرب في ذيل الترتيب. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى ربع النهائي، نظير إقصاء صاحب المركز الثالث.

وكان يُفترض أن يحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مساء الأحد انطلاقا من السّاعة الخامسة (في هذه اللّحظات)، مباراة السودان والمغرب.  لِحساب فعّاليات الجولة الأولى.

وهكذا ستُجرى مباراة واحدة في الجولة الأولى عن هذا الفوج، وبِالميدان ذاته انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بين منتخب غانا للاعبين المحلّيين ومنافسه الملغاشي.

وتُقام بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 بِالصّيغة التالية: ثلاث أفواج تضمّ 4 منتخبات مناصفة (مثل فوج الجزائر)، ومجموعتَين مُشكّلتَين من 3 فرق. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل إلى الدور ربع النهائي رائد ووصيف الفوج التي يضمّ 4 منتخبات، فضلا عن رائد المجموعة المُشكّلة من 3 فرق.

مقالات ذات صلة
آيت نوري يتفاوض مع إدارة هذا النادي

آيت نوري يتفاوض مع إدارة هذا النادي

حفل الافتتاح يبهر الجميع وضجة المغاربة زادت في الترويج لـ”الشان”

حفل الافتتاح يبهر الجميع وضجة المغاربة زادت في الترويج لـ”الشان”

عطال سيغيب عن الملاعب لِهذه المدّة

عطال سيغيب عن الملاعب لِهذه المدّة

توغاي يرفض عرضا من الولايات المتحدة ويفضل الاحتراف بأوروبا

توغاي يرفض عرضا من الولايات المتحدة ويفضل الاحتراف بأوروبا

قائمة اللاعبين الأساسيين للجزائر في مباراة ليبيا

قائمة اللاعبين الأساسيين للجزائر في مباراة ليبيا

مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني في مهمة التدارك

مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني في مهمة التدارك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد