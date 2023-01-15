المغرب سَتُدْرَجُ في ذيل الترتيب

أوضح رشيد أوكالي رئيس اللّجنة الجزائرية لِتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، وضعية الفوج الثالث بعد غياب الفريق المحلّي المغربي.

ومعلوم أن الفوج الثالث في “شان” الجزائر 2023 يضمّ منتخبات غانا والسودان والمغرب ومدغشقر للعناصر المحلّية.

وقال أوكالي إن الغياب لن يُؤثّر على المنافسة، لِأن “الكاف” سَتُدْرِجُ المغرب في ذيل الترتيب. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى ربع النهائي، نظير إقصاء صاحب المركز الثالث.

وكان يُفترض أن يحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مساء الأحد انطلاقا من السّاعة الخامسة (في هذه اللّحظات)، مباراة السودان والمغرب. لِحساب فعّاليات الجولة الأولى.

وهكذا ستُجرى مباراة واحدة في الجولة الأولى عن هذا الفوج، وبِالميدان ذاته انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بين منتخب غانا للاعبين المحلّيين ومنافسه الملغاشي.

وتُقام بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 بِالصّيغة التالية: ثلاث أفواج تضمّ 4 منتخبات مناصفة (مثل فوج الجزائر)، ومجموعتَين مُشكّلتَين من 3 فرق. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل إلى الدور ربع النهائي رائد ووصيف الفوج التي يضمّ 4 منتخبات، فضلا عن رائد المجموعة المُشكّلة من 3 فرق.