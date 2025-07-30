-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

المغرب.. عجز رهيب في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري

الشروق أونلاين
  • 477
  • 0
المغرب.. عجز رهيب في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري

 سجّل الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من العام الجاري (01 جانفي – 30 جوان) 2025، عجزا رهيبا في ميزانه التجاري، تجاوز مستوى 17 مليار دولار أمريكي.

وحسب النشرية الشهرية الخاصة لمكتب الصرف وهو الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، فقد بلغت نسبة العجز التجاري المغربي خلال هذه الفترة 18,4 % وهي أعلى نسبة مسجلة في آخر 05 سنوات.

وأوعز التقرير تعاظم العجز التجاري الى انخفاض صادرات السيارات الفرنسية المصنعة في المغرب، بنسبة 3,6 %، لتسجّل مستوى 8,473 مليار دولار.

وكشف ذات التقرير، عن تسجيل تراجع مبيعات السيارات في السوق الفرنسي، والذي يُعدّ الأكثر استقطابا لهذه المنتجات، غير أن التحوّلات الاقتصادية العالمية وأبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية أجبرت الاقتصاد الفرنسي على تسجيل تحولات سالبة.

في المقابل سجّلت واردات المغرب بين جانفي وجوان ارتفاعا قارب 09 % لتصل الى مستوى 43,796 مليار دولار أمريكي، في مقدّمتها قطاع المحروقات (النفط والغاز).

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت

الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت

مباحثات جزائرية سعودية لتسريع تطوير مكامن الغاز في ولاية إيليزي

مباحثات جزائرية سعودية لتسريع تطوير مكامن الغاز في ولاية إيليزي

“الرّوبوتات” تزحف على مصنع علامة “فيات” بوهران

“الرّوبوتات” تزحف على مصنع علامة “فيات” بوهران

المركز الوطني للسجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2024

المركز الوطني للسجل التجاري: تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2024

غريب: إدماج قرابة 300 امرأة في قطاع الصناعة

غريب: إدماج قرابة 300 امرأة في قطاع الصناعة

تعليمات صارمة إلى الضرائب لتفادي تعطيل ملفات المستوردين

تعليمات صارمة إلى الضرائب لتفادي تعطيل ملفات المستوردين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد