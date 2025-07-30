المغرب.. عجز رهيب في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري

سجّل الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من العام الجاري (01 جانفي – 30 جوان) 2025، عجزا رهيبا في ميزانه التجاري، تجاوز مستوى 17 مليار دولار أمريكي.

وحسب النشرية الشهرية الخاصة لمكتب الصرف وهو الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، فقد بلغت نسبة العجز التجاري المغربي خلال هذه الفترة 18,4 % وهي أعلى نسبة مسجلة في آخر 05 سنوات.

وأوعز التقرير تعاظم العجز التجاري الى انخفاض صادرات السيارات الفرنسية المصنعة في المغرب، بنسبة 3,6 %، لتسجّل مستوى 8,473 مليار دولار.

وكشف ذات التقرير، عن تسجيل تراجع مبيعات السيارات في السوق الفرنسي، والذي يُعدّ الأكثر استقطابا لهذه المنتجات، غير أن التحوّلات الاقتصادية العالمية وأبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية أجبرت الاقتصاد الفرنسي على تسجيل تحولات سالبة.

في المقابل سجّلت واردات المغرب بين جانفي وجوان ارتفاعا قارب 09 % لتصل الى مستوى 43,796 مليار دولار أمريكي، في مقدّمتها قطاع المحروقات (النفط والغاز).