المغرب: فصل إمام بسبب منشور عن كورونا بفيسبوك

أوقف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، إمام وخطيب جمعة، بسبب منشور عن كورونا عبر فيسبوك.

وتم إيقاف الإمامَ الخطيب بسبب نشر تدوينات على “فيسبوك” بدعوى أنه يخوض في أمور سياسية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورجحت مصادر إعلامية أن يكون سبب التوقيف النداء الذي وجهه الإمام إلى وزير الأوقاف، وحمل مطالب بإعادة تعمیر المساجد بمجالس العلم والموعظة لحاجة الناس إليها، “طالما أن العذر الشرعي وراء إلغاء المجالس لم يعد الآن قائماً”.

وأضاف الخطيب في رسالته “أن شدة الوباء خفت عما كان عليه الأمر في بداية انتشاره وفي وسطه، وبهذا صرحت وزارة الصحة أخيراً، وأعلنت ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، فالعذر الشرعي الذي كان وبه وجب علينا الأخذ بالرخصة قد انتفى الآن”.

وزاد مؤكداً “أن رواد المساجد أبانوا على أخلاق عالية وآداب راقية تتجسد في الامتثال لأسباب الوقاية من انتشار الوباء واحترام لها قل نظيره في تجمعات أخرى بعيدة عن المساجد كالمقاهي والأسواق والملاعب ونوادي الرياضة وغيرها، مما يؤهل بيوت الله أن تكون هي الأولى من غيرها بالسماح لها لإقامة مجالس الذكر”.

ولم تستبعد المصادر أن تكون هذه الرسالة هي السبب الرئيسي وراء قرار إنهاء تكليف بن كيران خطيب جمعة في مسجد “حذيفة بن اليمان” في القنيطرة.