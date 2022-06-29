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العالم

المغرب في رسالة للبرلمان الأوروبي: أعطونا مزيدا من الأموال لتأمين حدودكم ضد المهاجرين

الشروق أونلاين
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المغرب في رسالة للبرلمان الأوروبي: أعطونا مزيدا من الأموال لتأمين حدودكم ضد المهاجرين
ح.م
جانب من الحادثة

كشف نائب اسباني بالبرلمان الأوروبي، أن المغرب وجه رسالة للبرلمان يطالب فيها بمزيد من الأموال لتأمين الحدود ضد المهاجرين.

وقال النائب الاسباني، في منشور له على صفحته الرسمية عبر تويتر أن المغرب في الرسالة التي بعثها لعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وجه أصابع الاتهام في ما حدث لمن سماهم بعصابات عنيفة.

وأضاف أن المغرب طلب في رسالته من الأوروبيين مزيدا من الأموال لمواصلة التصدي للمهاجرين.

ووفق نص الرسالة فقد حاول المغرب التنصل من مسؤوليته في مذبحة مليلية بتوجيه أصابع الاتهام إلى الجزائر  عبر ترويج أكاذيب عن دعمها لمن سماهم عصابات شبكات الهجرة.

بلاني يردّ على ادعاءات مغربية جديدة بشأن علاقة الجزائر بمأساة مليلية

بعد توالي الإدانات الدولية لمجزرة المهاجرين إلى مليلية، التي أودت بحياة 37 شخصا على أراض مغربية، لجأ النظام المغربي مرة أخرى إلى شمّاعة الجزائر، مدّعيا أنّ ميليشيات مدرّبة دخلت إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية، كانت وراء الحادثة المأساوية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية عن سفارة المغرب في مدريد، فإنّ من تصفهم الرباط بـ “المهاجمين المدرّبين”، دخلوا المغرب عبر الحدود مع الجزائر، لتنظيم محاولات عبور المهاجرين إلى مليلية، مستغلّين “التراخي المتعمّد” هناك، على حدّ زعمها.

وقالت السفارة في بيان: “إنّ العنف المفرط للمهاجمين يشير إلى وجود مستوى عالٍ من التنظيم، وقادة متمرّسين ومدرّبين من ذوي الخبرة في مناطق النزاع”.

بلاني: النظام المغربي لا يمتلك شجاعة تحمّل عار مجزرة مليلية

وفي ردّه على بيان سفارة الرباط في إسبانيا، قال المبعوث الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني في تصريح لـ”الشروق”، إنّ “النظام المغربي لا يمتلك الشجاعة لتحمّل العار، لذلك فهو  يبحث دائمًا عن كبش فداء للتهرّب من المسؤولية”.

وأضاف بلاني:” على الرباط أن تعترف بتسوياتها الزائفة لوضعيات المهاجرين القادمين من دول الساحل، بدلاً من إلقاء الحجارة بطريقة غير شريفة على جيرانها”.

مهاجر سوداني في شهادة على مأساة مليلية.. هم من جاؤوا بنا إلى الحدود (فيديو)

كما ذكّر المسؤول الجزائري بحوادث سابقة كانت النظام المغربي يستغلّ المهاجرين عبرها “لترهيب بلدان جنوب أوروبا، وخاصة إسبانيا، من خلال إثارة خطر غمرها بالمهاجرين، من أجل الحصول بالمقابل على الدعم الدبلوماسي، والإعانات المالية من الاتحاد الأوروبي”.

وعن ادعّاءات السفارة المغربية بشأن ما وصفته بـ”التراخي المتعمّد” على الحدود الجزائرية، الذي يكون قد سمح حسبها، بعبور “خبراء مدرّبين” لحشد المهاجرين نحو مليلية. قال بلاني: “حدود الجزائر مؤمّنة بالكامل، لإحباط محاولات إدخال المخدرات من المغرب، الذي يشنّ عدوانا حقيقيا على بلادنا”.

“مذبحة مليلية” أمام مجلس الأمن بطلب من دول إفريقية

28 جوان 2022: بحث مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، مأساة مليلية التي أودت بحياة عشرات المهاجرين الأفارقة، الجمعة الماضي، وذلك غداة تنديد مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ”المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة”.

وأعلن سفير كينيا لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني، في تغريدة، أنه بمبادرة من بلاده والغابون وغانا الدولتين الأفريقيتين الأخريين العضوين في مجلس الأمن، “سيعقد المجلس جلسة مغلقة، مساء الاثنين، لبحث القمع العنيف للمهاجرين، الجمعة”.

وقال الدبلوماسي الكيني إن الجلسة ستركز على “أعمال العنف المميتة التي واجهها المهاجرون الأفارقة أثناء دخولهم” إلى مليلية.

وأضاف مارتن كيماني: “المهاجرون هم أنفسهم سواء قدموا من أفريقيا أو أوروبا، وهم لا يستحقون أن تتم معاملتهم بوحشية”.

ولدى سؤاله خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول هذه المأساة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة “تستنكر هذا الحدث المأساوي والخسائر في الأرواح” التي تسببت فيها.

وغرد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، مساء الأحد، قائلاً “أعبّر عن مشاعري العميقة وقلقي في وجه المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور حدود دولية بين المغرب وإسبانيا”.

وأضاف: “أدعو إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وأذكّر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أيّ استخدام مفرط للقوة”.

“مذبحة مليلية”.. الاتحاد الإفريقي يخرج عن صمته

خرج الاتحاد الإفريقي عن صمته مدينا “مذبحة مليلية” والمعاملة العنيفة للمهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية الإسبانية والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم.

وشجب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي “المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الافارقة” خلال محاولة دخول جماعية الى جيب مليلية الاسباني وطالب بفتح تحقيق في هذه المأساة”.

وكتب موسى فقي في تغريدة له عبر تويتر “أعبر عن عميق شعوري وقلقي إزاء المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون لعبور الحدود الدولية بين المغرب وإسبانيا”.

وأضاف فقي: “أدعو إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية، وأذكر جميع البلدان بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أي استخدام مفرط للقوة”. مفوضية الاتحاد الإفريقي.

بلاني: مذبحة المهاجرين المروعة بالمغرب كشفت عدة حقائق

ويوم 26 جوان 2022، وصف عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، مقتل عدد كبير من المهاجرين الأفارقة بالمغرب بـ “المذبحة المروعة”، التي كشفت انتهاكا حقيقيا لحقوق الانسان، من دولة تستغل بعبع الهجرة للإبتزاز السياسي، مطالبا بتحقيق دولي شفاف حول الحادثة.

وقال بلاني لموقع الشروق أون لاين حول هذه الأحداث: في الواقع، صور هذه المذبحة مروعة للغاية. وتعكس الوحشية المفرطة والاستخدام غير المبرر للقوة والذي يرقى، في هذه الظروف إلى عمليات إعدام حقيقية.

وأضاف: هذه الأحداث المأساوية تسلط الضوء على الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من جانب دولة اختارت من ناحية، استغلال بعبع المهاجرين لأغراض الابتزاز السياسي، ومن ناحية أخرى لعب دور الدركي ووكيل الإتحاد الأوروبي في حماية حدوده الخارجية الجنوبية.

وشدد: هذا البلد يدعي أنه بطل للهجرة داخل الاتحاد الأفريقي ويستضيف على أراضيه مقر المرصد الأفريقي للهجرة، لكنه يذكرنا بعادته المتحمسة للسلطة الوهمية التي تدعي أنها تتولى زمام الأمور في لجنة القدس أيضا.

وحسبه: نحن بعيدون جدا عن الدور النموذجي المفترض الذي تم تمثيله خلال قمة مراكش حول الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.

وأضاف: يجب على الهيئات الدولية، وتحديداً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤولية وإلقاء الضوء على هذه الأحداث المأساوية التي فضحت العنوان الزائف المسمى “المقاربة الإنسانية في إدارة قضايا الهجرة”.

   مطالب بتحقيق مستقل حول “الفاجعة”

وسابقا، أعلنت السلطات المغربية عن مقتل 23 مهاجرا وإصابة العشرات بجروح، فيما قالت منظمات إن العدد 37 قتيلا، في محاولة جماعية للعبور إلى من أراضي المغرب إلى مليلية الإسبانية، وارتفعت أصوات في المغرب السبت للمطالبة بتحقيق “عاجل ومعمّق” في الفاجعة .

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد حاول المئات من المهاجرين العبور إلى مليلية فجر الجمعة. وقد تمكّن البعض منهم من تجاوز نقطة المراقبة بعد قطع السياج.

وفي أوّل تعليق من الحكومة الإسبانية على الحادثة، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنّ ما أسماه “مافيا تهريب البشر”، وراء ما حدث على أسوار مليلية.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي:”إذا كان هناك أي شخص مسؤول عن كل ما حدث على الحدود، فإن المافيا التي تتاجر بالبشر هي المسؤول”.

بالفيديو.. مئات المهاجرين يقتحمون سياج مليلية قادمين من المغرب

وفي 24 جوان 2022، اقتحم أكثر من 400 مهاجر جيب مليلية الإسباني قادمين المغرب، ونجح عدد كبير منهم في الدخول، بعد أن تجاوزوا السياج الحدودي واتجهوا نحو مركز الإقامة المؤقتة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية أن “مجموعة كبيرة من الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، اقتحمت في مجموعات منظمة السياج الحدودي، وحطمت باب الوصول إلى مركز مراقبة الحدود في الحي الصيني ودخلت مدينة مليلية المحتلة.

وحسب نفس المصادر في حوالي الساعة السابعة من صباح الجمعة، اكتشف جهاز مكافحة التسلل التابع لقيادة الحرس المدني الاسباني اقتراب مجموعة كبيرة من المهاجرين، مؤلفة من أكثر من 400 شخص، من السياج.

وأوضحت: حدث الإقتحام بعد قرابة ساعتين على الرغم من الانتشار لقوات الأمن المغربية على الحدود، التي أظهرت حسب المصدر تعاونا مع الجانب الإسباني لصد الإقتحام، لكن وسائل إعلام أخرى أكدت أن أسئلة تطرح حول كيفية تدفق هذا العدد الهائل من المهاجرين إلى المنطقة في ظرف وجيز.

ويعد هذا الإقتحام الأول للمنطقة الحدودية، منذ أن أعلنت حكومة بيدرو سانشيز، دعم الطرح المغربي في الصحراء الغربية المحتلة، بعد أن استعملت الرباط لسنوات ملف الهجرة لابتزاز مدريد بشأن النزاع.

إعادة فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب.. أمنيون يحذرون

ومنتصف ماي 2022، حذر أمنيون إسبان من خطورة إعادة فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب، وأكدوا أن الخطوة لن تكون سهلة بسب نقص العناصر المدربة.

ونقلت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن الحرس التابعين لوزارة الداخلية انتقدوا قرار الحكومة الإسبانية بفتح الحدود لعدم قدرتهم على ضبط الوضع، في وقت يتوقع فيه أن تشهد المعابر عبور 30 ألف شخص يوميا.

وقال حرس الحدود إن عملية إعادة فتح الحدود ستتم بنفس “أوجه القصور” التي كانت قبل إغلاقها، وفق الصحيفة، فيما تزيد صعوبة العمل بسبب الخلافات أحيانا مع العابرين وضغوط رجال الشرطة المغاربة على نظرائهم الإسبان من أجل مراجعة وثائق تسجيل السيارات العابرة.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق بين المغرب وإسبانيا يعيد الحياة الطبيعية إلى الحدود، لكن مطالب حرس الحدود لا تزال قائمة، وتشتكي القوات من نقص عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني على الحدود.

وأحدث إعلان إعادة فتح الحدود ضجة في أوساط الشرطة والحرس المدني، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الحكومة أرسلت مئة عنصر من الشرطة الوطنية بشكل استعجالي إلى المنطقة.

وتقول قوات حرس الحدود إنه يجب إرسال مزيد من عناصر الشرطة وعملاء الحرس المدني، وأن يقتصر الأمر على المختصين في قضايا المعابر.

 ويتسبب نقص عناصر الشرطة في صعوبة مراجعة جوازت السفر والوثائق والبضائع المنقولة عبر المعابر.

واتفقت إسبانيا والمغرب على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني الخميس.

وقال الوزير فرناندو غراندي-مارلاسكا إن البلدين اتفقا على فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية تدريجا اعتبارا من 17 ماي.

وسيُسمح في البدء بعبور مواطني منطقة شنغن وأفراد عائلاتهم قبل توسيع الإجراءات لتشمل عبور العمال في الاتجاهين بعد 31 ماي.

وأغلقت هذه المعابر الحدودية قبل عامين بسبب جائحة كوفيد-19. لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، وبينهم كثير من القاصرين، على جيب سبتة الإسباني شمال المغرب، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

نحو فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين إلى سبتة ومليلية

ويوم 12 جوان 2021، درست الحكومة الاسبانية، إلغاء النظام الخاص المعمول به في مدينتي سبتة و مليلية، و فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين على هاتين المدينتين، بعد أن كان الدخول اليها دون تأشيرة، حسبما تداولته تقارير اعلامية.

ونقلت التقارير عن مسؤول حكومي إسباني، الجمعة، إن بلاده تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى مدينتي سبتة و مليلية.

وذكرت وزارة الخارجية الاسبانية، أن خوان غونزاليس باربا الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال الخميس 10 يونيو الجاري خلال زيارة لسبتة “تدرس الحكومة إلغاء النظام الخاص”، مضيفا “ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب”.

وعلى مدار أعوام كان دخول المغاربة الى مدينتي سبتة ومليلية يتم دون تأشيرة، التي تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن .

وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة الاسبانية ردا على ابتزاز المغرب، الذي يحاول الضغط عليها، باستعمال ملف الهجرة، بسبب مواقفها الداعمة لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

يشار إلى السلطات المغربية سمحت لألاف المغاربة، بينهم قصر، بالتدفق على سواحل اسبانيا، خلال شهر مايو الماضي، ” انتقاما” من مدريد التي استقبلت الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.

جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الإسبانية قد استدعت السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش “على وجه السرعة” على خلفية دخول آلاف المغاربة من بينهم قصر، بشكل غير قانوني الى مدينة سبتة، معبرة لها عن غضب السلطات الاسبانية ورفضها للدخول الجماعي لمهاجرين مغاربة الى “سبتة”.

من جهتها، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، المغرب ب “الاعتداء” و”الابتزاز”، بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغاربة، مؤكدة انه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي”

ولفتت ذات المسؤولة الى أن الرباط “تستغل القصر (..) نحن لا نتحدث عن شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بل سمح لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات بالمرور، في تجاهل للقانون الدولي”.

ودخلت المفوضية الأوروبية على الخط، حيث اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اييفا جوهانسون، أن تدفق المهاجرين المغاربة على سبتة أمر “مقلق”، داعية المغرب، إلى “منع العبور غير القانوني للمهاجرين” من أراضيه، كما اعتبرت أن الحدود أوروبية، لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة”.

وكان البرلمان الاوروبي، قد صادق، الخميس على لائحة ذكر فيها المغرب بانه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر.

وأكد البرلمان أن اعتماد الرباط مثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس فقط من قبل اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر وانما كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي برمته.

ويرى البرلمان الاوروبي ان هذه الوضعية قد “اثارها المغرب بسبب ازمة سياسية و دبلوماسية بعد قبول زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للعلاج في مستشفى اسباني لدواعي انسانية بعد اصابته بفيروس كورونا”.

بالفيديو.. اسبانيا ترد على المغرب بمناورات عسكرية حدودية يوم 4 جوان

قام الجيش الإسباني بمناورات عسكرية قرب إقليم الحسيمة شمال المغرب، بالتزامن مع أزمة الهجرة غير الشرعية مع الرباط التي دفعت بآلاف المهاجرين إلى الحدود للضغط على مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية.

ونظّمت البحرية الإسبانية مجموعة من التدريبات العسكرية بالقرب من سواحل الحسيمة، ضمن ما أسمته في تغريدة لها بموقع “تويتر”، بـ “دعم ساحات السيادة الوطنية في شمال أفريقيا”.

ونشرت البحرية الإسبانية مقطع فيديو يظهر عملية إمداد رأسية بين السفينة المساعدة “ماركاريبي” والحامية الصغيرة المتمركزة في الصخرة، باستخدام مروحية من طراز شينوك.

اسبانيا تحذر المغرب: الاعتراف باستخدام الهجرة لابتزازنا غير مقبول

وكان رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز قد حذر ، الاثنين31 ماي الماضي، المغرب  من أنه “من غير المقبول إطلاقا” استخدام الهجرة والاعتداء على حدود اسبانيا في سبتة بسبب خلاف في السياسة الخارجية.

في رده على بيان للخارجية المغربية اعترفت فيه باستعمال ملف الهجرة لابتزاز مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية،، أكد بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي، أن إسبانيا تنظر إلى علاقتها مع المغرب من وجهة نظر “استراتيجية” وأن هذا البلد “لا يمكن أن ينسى أنه ليس لديه تحالف أكبر أو أفضل داخل الاتحاد الأوروبي من إسبانيا”.

وحسبه فالخارجية المغربية اعترفت أنها استخدمت ملف الهجرة، أي الاعتداء على الحدود الإسبانية من قبل أكثر من 10000 مغربي في 48 ساعة وهذا غير مقبول على الإطلاق.

 استطلاع رأي.. 90 بالمائة من الإسبان لا يثقون في النظام المغربي

وقبل أيام كشف استطلاع للرأي قام به معهد “dym” الاسباني أن 90 بالمائة من الاسبان لا يثقون في النظام المغربي ويعتبرونه” شريكا غير مخلص وغير موثوق”، فيما يعتبر 55 بالمائة منهم أن سلطات بلادهم لم تتفاعل مع أزمة المغرب كما ينبغي.

وجاء في صبر الآراء الذي نشرته صحيفة” ألتون أرغون”، الاسبانية أن انعدام الثقة في نظام الجارة المغرب واسع للغاية بين المشاركين في صبر الآراء وصل إلى حدود 90 بالمائة في حين رأى 3 بالمائة من المستجوبين أن المغرب شريك موثوق وامتنع 7 بالمائة منهم عن الإجابة.

وحول الأزمة مع المغرب قال 55 بالمائة من المستجوبين أنهم غير راضين على طريقة إدارة حكومتهم لها، فيما وافق 40 بالمائة منهم على خطوات الحكومة الاسبانية بعد الأزمة الأخيرة والتي صل خلالها قرابة 10 آلاف مغربي إلى اسبانيا.

ويعتقد أربعة من كل خمسة مستجوبين أنه “كان ينبغي أن يكون هناك إجماع أكبر بين الحكومة والمعارضة” في إدارة هذه الأزمة، وهو رأي الأغلبية بين جميع الذين تم استجوابهم.

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التعليقات
27
  • غريب

    إنها نتيجة حكمة برويطة تحت قيادة أمير المدمنين عليه السلام خائن لجنة القدس

    200
  • جزائري حر

    المخزن المتصهين كعادته يصطاد في المياه العكرة ويستغل وجود الاشتراكيين في السلطة في اسبانيا، والله لو كان في السلطة الحزب اليميني الذي كان يتراسه ازنار خلال ازمة جزيرة ليلى والذي انزل الرعب في قلوب المخزن لما ارسل طائراته التي حلقت فوق المدن المغربية وقال لهم لو كان فيكم رجال اقصفوهم، اقسم بالله ان المخزن فر من جزيرة ليلى كالفئران واستنجد بفرنسا لتهدئة الامور…هذه هي حالة المخزن المتصهين لما تطلع على اعلامهم تظن انك في دولة مهيبة ولكن في الواقع تجد انها دولة تخاف من ظلها وتهدف فقط الى حماية المصالح الضيقة لهبل 6 وزبانيته من المخزن المتصهين الذين اصبح كل واحد منهم ينهب خيرات الشعب بدون حسيب ولا رقيب شانه في ذلك شان امير المدمنين المتصهينين العياشة لعنهم الله

    174
  • موسطاش

    قمة الإهانة، المخرب يجري مناورات مشتركة مع من يحتل أرضه (الإسبان) ! و مع ذلك تغضب عليه إسبانبا و ترد بمناورات فردية لترعبه ؟

    162
  • متتبع

    الشعب المغربي لن يعترف بإسبانية سبتة ومليلية مهما فعلت إسبانيا والمغرب لن ينجر إلى حرب في توقيت لا يحدده هو وهو أصلا لا يسعى للحرب ليس خوفا بل لأنه يعي اللعبة الذنيئة التي يحاول البعض جره إليها خاصة وأنه حسم موضوع الصحراء على أرض الواقع

    -62
  • Opo

    قمة الذل ان تقوم إسبانيا بمناورات على بعد 300 متر ههههه ننصح المغاربة الاكثار من الحشيش المغربي لتجاوز المرحلة

    182
  • جزائري حر

    يا اخي اعجبتني احترافية الدبلوماسية الجزائرية وعلى راسها السيد الرئيس المحترم تبون ورئيس اركان جيش الامة فبعد زيارتهم للرئيس غالي، دخل ملك المدمنين العياشة المتصهينين هبل 6 في اكتئاب ومرض نفسي لا يتوقع ان يعيش بعده، فبعدما كانت صحافتهم المرتزقة المخزن تروج لاشاعات محاكمة رئيس الجمهورية الصحراوية شافاه الله، صارت الان تنادي بالمصالح المشتركة لتجاوز الازمة التي اسقطوا انفسهم فيها بفضل مراهقة دبلوماسييهم وعدم ادراكهم لاسس البسيطة للدبلوماسية الاحترافية، وهذا امر طبيعي اذا علمنا ان التعيين في مملكة الهلاك والفساد يكون على اساس مدى الركوع والسجود لملك المدمنين العياشة الصهاينة وليس على اساس الكفاءة

    150
  • هادي

    لا تلعب بالنار

    -279
  • mustapha

    l'espagne n'aime ni le Maroc ni l'Algerie depuis le jour où TARIK EIBN ZIYAD est arrivé chez eux, et encore plus quand YOUSSEF IBN TACHFINE a débarqué chez eux.

    157
  • aymen

    الى saad المروكي ....قال هم آصلا لن يرضو على مسلم والكايان الصهيوني الدي طبعتم معه هل هم راضون عنكم طبعا لا ولا تنسى ان الصاهينة لا يثقون في المغرب الذي خان وطعن العرب من الضهر

    236
  • نفاق

    اخواننا المغاربة لا يثقون في الاسبان....ولكن تجد الهجرة اليها افواجآ افواجآ....

    289
  • radovane

    كيف يعقل للشعب المغربي ان يعيش تحت هاته المهانة من حاكمه , ارض مستعمرة من الاسبان وارض محتلة للصحراويين وتطبيع كامل مع اليهود,وتقبيل وركوع مند الزمن الغابر,واقتصاد مبني على المخدرات وووووووو واساءة للدول الاقليمية وووووووووووووووو الم يحن الاوان للانتفاضة وتطهير هدا البلد المسلم من هاته الافات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    220
  • Wahrani

    أتوقع عصيان مدني عن قريب في مملكة الحشيش . بوريطة يظهر بأنه ليس لديه حنكة و الأيام القادمة سوف نرى تغيير حكومي جذري .

    207
  • عماد الرايس

    هناك أخبار تروج عن قرب وصول جحافل السياح المكبوتين من دولة الإحتلال إلى مراكش لتوطيد العلاقات العاطفية والحميمية بين الشعبين الشقيقين أتمنى من العياشة التوضيح

    216
  • وحيد

    الجزائر مع اسبانيا في اقاليمها سبتة ومليلة

    -185
  • ياسين

    على اي ملة انتم؟ الا تقرؤون التاريخ؟ تفرحون لان الكافر المسيحي يهدد ارض الاسلام ؟ راجعوا انفسكم. قبل ان يلعنكم التاريخ كما لعن من حدو حدوكم من قبل.

    -152
  • Moh

    لو إسبانيا تفتح البوابات الحدودية حتى الجيش والشرطة لم يبقى منهم إلا القليل في المغرب كلهم يريدون الفرار والهجرة من البلد الذي لا يحترم حتي شعبه ليغامر بهم وكانهم أغراض لا قيمة لها فما بالك بالجيران

    255
  • نوض تشلل

    يوم الامتحان يعز المرء او يهان،المغرب له قلب كبير و لكن اليوم مستعد لجميع الاحتمالات بما فيها، الهجوم على المرتزقة في عقر دارهم والفاهم يفهم ،وأن لم يعجبك التعليق فلا تقل ذباب،أو حررو سبتة ومليلية انشاء الله كل في الطريق بما فيهم اللي على بالكم ورحم الله الشهداء.

    -176
  • Youssef de Rabat

    la méfiance des espagnoles du Maroc est historique, elle est liée a la relation compliquée entre les deux peuples et elle remonte à des siècles.

    -282
  • Abdel Halim

    اسبانيا ترد على المغرب بمناورات عسكرية حدودية

    296
  • Tarik ben zyad

    Et vous êtes contents

    -246
  • طار الغالي طار

    العياشة............... انتبهو واكثروا الحفاظات فقد اكلكم غالي يوم اكل الضبع الاسود

    267
  • Djazairi

    Aux commentateurs marocains@ Ayez le courage de poster vos commentaires en indiquant votre pays le maroc. Vous aimez vous cacher au nom des Algériens C'est de la lacheté

    304
  • hmida

    القضاء الإسباني يستمع إلى زعيم جبهة البوليساريو في خضم أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط

    -177
  • الاندلسي

    اكلثم يوم اكل الثور الابيض.

    -172
  • جزائري ناصر للحق

    اللهم انصر الجيش الصحراوي البطل بقيادة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد لكل الصحراويين على المتصهينين الجدد الذين ورطهم سيدهم (امير المدمنين بائع شرف العياشة العلويين) مع الصهاينة المحتلين

    120
  • بزا

    و 100 في 100 من المغاربة لا يثقون في النظام الإسباني.

    -143
  • Saad

    هم آصلا لن يرضو على مسلم حتى يتبع ملتهم ولوا قام أستطلاع للرأي في المغرب لعبر المغاربة بعدم وثوقهم في أسبانيا و غيرها من الاروروبين المستعمرين بنسبة 100 %

    316

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