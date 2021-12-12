المغرب للنسيان.. وهذه خطة بوقرة لتجاوز قطر 

العمل على الكرات الثابتة لتفادي الأخطاء السابقة

يباشر المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الإثنين، تحسبا لمواجهة المنتخب القطري في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021، المقررة يوم الأربعاء القادم بملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة، في الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.

وكان المنتخب الوطني قد وجه صفعة قوية وتاريخية لنظيره المغربي، في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، في درس كروي لن يمحى من ذاكرة “المغارب” مهما طال الزمن، بعد أن أقصاه بطريقة قاسية، في لقاء بطولي خاضه أشبال المدرب بوقرة برجولة كبيرة تستحق الإشادة، لاسيما من جانب يوسف بلايلي الذي تمكن من تسجيل هدف عالمي قهر به 40 مليون مغربي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي (2/2) وحسمها “الخضر” بركلات الترجيح (5/3).

بونجاح سيعود كأساسي و”الماجيك” يراهن على الاسترجاع

انتهى لقاء المغرب وبات بمثابة صفحة من الماضي لـ”محاربي الصحراء” الذين يستهدفون لقب كأس العرب والذي لن يكون إلا بتحقيق الفوز على المنتخب القطري القوي والمستفيد في هذا اللقاء من عاملي الأرض والجمهور، لكن وقبل ذلك يجب التحضير جيدا لهذا الموعد ومحاولة تدارك أخطاء مواجهة المغرب لاسيما فيما يخص الكرات الثابتة والتي تسببت في استقبال شباك الحارس مبولحي لهدفين في مباراة ربع النهائي، ولهذا فإن الحذر مطلوب أمام قطر ورفقاء المدافع عبد القادر بدران مطالبين بالتركيز أكثر في مثل هذا النوع من الكرات، لتفادي تلقي الأهداف بتلك الطريقة “الساذجة” خاصة في المستوى العالي.

ناهيك عن ذلك، فإن المدرب بوقرة سيحاول خلال هذه الساعات القليلة التي تسبق مواجهة قطر، تركيز عمله على الاسترجاع ومحاولة تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالدرجة الأولى قبل التفكير في الجانبين النفسي والتكتيكي، خاصة وإذا علمنا أن المنتخب الوطني بذل مجهودات كبيرة وجبارة في اللقاءين الماضيين أمام مصر والمغرب، مقارنة بالمنافس الذي لعب لقاءات سهلة نوعا ما ولم يخسر جهودا كثيرة.

وسيعمل بوقرة على إحداث تغييرات جديدة على التشكيلة الأساسية لـ”الخضر” خاصة بعودة المهاجم بغداد بونجاح الذي كان قاب قوسين أو أدنى من المشاركة أمام المغرب، لولا قوانين “الفيفا” التي تمنع عودة أي لاعب أصيب بارتجاج في المخ أو ما شابه بتلك السرعة إلى الميادين.

وسيواصل بوقرة انتهاج خطته الهجومية في مواجهة “العنابي”، والمتمثلة في (4/3/3)، بالاعتماد على مزياني وبونجاح وبلايلي لقيادة القاطرة الأمامية وخلفهم “المايسترو” ياسين براهيمي، الذي قدم أوراق اعتماده للعودة إلى المنتخب الأول والمشاركة في كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، بتألقه في البطولة العربية.

ويرتقب أن يرح بوقرة اللاعب الشاب حسام الدين مريزيق، خاصة في ظل تألق زكرياء دراوي زميله في شباب بلوزداد، الأخير وبدخوله في لقاء المغرب قدم الكثير وأثبت أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة، ليكون بذلك بجانب المتألق سفيان بن دبكة، في وقت ينتظر أن لا يشهد الخط الدفاعي تغييرات، ولو أن جاهزية بلعمري قد تعيده مجددا إلى حسابات بوقرة مرة أخرى، في ظل الأخطاء المرتكبة في محور الدفاع على مستوى المراقبة.

خوخي وبوضياف في لقاء خاص

يضم المنتخب القطري منافس “الخضر” في نصف نهائي البطولة العربية قطر 2021، لاعبين من أصول جزائرية ويتعلق الأمر بكريم بوضياف وبوعلام خوخي، والذين سيكونان في لقاء خاص جدا أمام أبناء جلدتهم في لقاء ناري وحاسم.

وقبل خوخي وبوضياف، سبق للعديد من اللاعبين من أصول جزائرية وأن واجهوا الجزائر في مباريات رسمية وودية، على غرار النجم العالمي زين الدين زيدان الذي واجه المنتخب الوطني في عام 2001 في لقاء ودي، فضلا عن نعيم السليتي تايدر الذي اختار اللعب لتونس على عكس شقيقة “سفير تايدر”، وواجه المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا للأمم، بالإضافة أيضا إلى اللاعب العيدوني الذي اختار أيضا اللعب للمنتخب التونسي الشقيق على حساب الجزائر، وواجه في جوان الماضي، أشبال المدرب جمال بلماضي في لقاء ودي بملعب رادس الدولي.