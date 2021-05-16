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المغرب: مساعدات لأهالي غزة للملمة فضيحة التطبيع

الشروق أونلاين
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المغرب: مساعدات لأهالي غزة للملمة فضيحة التطبيع

أرسلت السلطات في المغرب ليلة السبت إلى الأحد، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك وسط غضب داخلي ضد إقامة علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، في صفقة تطبيع تمت قبل أشهر.

والجمعة أعلنت السلطات المغربية ارسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة تتألّف من أربعين طنّاً من المواد الغذائية والأدوية المخصّصة لعلاج الحالات الطارئة والأغطية.

وتزامن ذلك مع منع قوى الأمن مظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية، نددت بالعدوان على غزة والمسجد الأقصى.

واكتفت وزارة الخارجية  المغربية في بيان سابق بوصف الاعتداءات والمجازر ضد الفلسطينيين في القدس وغزةبـ “العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة”، علما أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس.

وقبل أيام هرول وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إلى مؤتمر اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية (إيباك)، لعرض خدمات بلاده في مجال التطبيع.

ووصل الحد ببوريطة إلى التعهد بأن “المغرب مخلص حتى النهاية في مساعي التطبيع ومستعد إلى الوصول بها إلى أبعد حد ممكن”.

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التعليقات
12
  • عبد القادر

    المروك يزاوج بين ارضاء اليهود من جهة ودعم فلسطين من جهة أخرى وتلك سياسته لا يريد ان يفقد احدا

    22
  • الشاب حيحو

    غفرانك غفرانك

    35
  • Med-dz

    ووصل الحد ببوبرويطة إلى التّعهد بأن “المغرب مخلص حتى النهاية في مساعي التطبيع مع الصهاينة لعنهم الله قتلة الفلسطينيين ومستعد إلى الوصول بها إلى أبعد حد ممكن”.لقد لخص لكم كلشيئ لكي لا تصدعوه مرة أخرى فيما يخص موضوع الإنبطاح ،اللهم أحشرهم مع إخوانهم اليهود .

    -11
  • طارق بن رحال

    فرق بين السياسة الحكيمة و المتجددة ، و سياسة الحزب الواحد المتشبعة ببروباغاندا الحرب الباردة.

    36
  • مواطن

    لا توجد هذه الصفات و هذا النفاق الا عند اشقائهم اليهود ...🕎🔯😡😡

    -16
  • علي الصحراوي

    هذه المساعدات هي اهانة من حرامي القدس لتدنيس ما تبقى من شرفها وشرف اهل غرة لانه يقدمها لهم كثمن للقدس التي باعها واهانها نهارا جهارا وداس على اهلها مع الصهاينة فلعنة الله عليه وعلى مساعداته.

    -34
  • Zinadine

    سياسة المخزن هي كمثل المجرم الذي يخون و يقتل بريئا ثم يمشي في جنازته ويتظاهر بالترحم والتعزية!

    -24
  • موسطاش

    أهالي غزة ليسوا بحاجة لأموال الزطلة ، ننصحكم بتوزيعها على فقراء مكناس الذين قدمو لهم اليهود قفة رمضان ؟

    -25
  • djazairi elghorba

    بالرغم ان الاخوة في غزة في امس الحاجة لاي مساعدات لكن يجب عليهم رفض هذه المساعدات ولايسمحو لايي عميل خائن ان يتاجر بدمائهم

    -24
  • فلسطين المحتلة

    أحقر لفتة و مساعدة بعد بيع القضية و الاعتراف بأن أرض فلسطين صهيونية و ليست فلسطينية التطبيع يعني انا معترف لك بأنك صاحب الأرض 😡

    -18
  • HASSEN

    إليكم المثل الشعبي المعروف جدا في الجزائر والذي يلخص هذه الحاله بدون لف ولا دوران ـ يبكي مع الراعي و يأكل مع الذئب ـ

    -22
  • محمد☪Mohamed

    سكان غزة لازم يرفض هده المساعدات تاع المنافقيين. يغطي الشمس بالغربال .

    -28

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