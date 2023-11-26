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المغرب : مسيرة حاشدة دعما لغزة وضد التطبيع

الشروق أونلاين
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المغرب : مسيرة حاشدة دعما لغزة وضد التطبيع
ح. م
تظاهر حشد شعبي كبير من المواطنين المغاربة اليوم الأحد، في الدار البيضاء وذلك استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

تظاهر حشد شعبي كبير من المواطنين المغاربة في مسيرة ضخمة اليوم الأحد، 26 نوفمبر، في الدار البيضاء وذلك استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

المتظاهرون المغاربة الذين جابوا شوارع الدار البيضاء، رفعوا أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من أجل توقيف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة الصامدة وفتح معبر رفح، إضافة إلى إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.

ومنذ تطبيع المملكة المغربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني لم تتوقف فعاليات المجتمع المدني المغربية من التعبير عن رفضها للتطبيع، حيث قامت بتنظيم عديد التحركات في هذا الإطار.

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