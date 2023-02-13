المغرب: مظاهرات ضد الغلاء تحضيرا لاحتجاجات 20 فيفري
احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، الأحد، رفضا لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية، فيما تحشد منظمات لمظاهرات ضخمة في 20 فيفري بمناسبة الذكرى الـ12 لتأسيس حركة “20 فبراير” وهي بمثابة “النسخة المغربية” من الربيع العربي.
وشهدت عدة مدن منها طنجة (شمال) وآسفي (غرب) ووجدة (شرق) والدار البيضاء ومكناس (شمال) تجمع المئات في الساحات العمومية بوقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء.
وحسب مقاطع فيديو تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعا المتظاهرون السلطات إلى التدخل لوضع حد للارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية وردع المضاربين.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار”، و”قهرتونا.. أسعار حارقة والمواطن يعاني”.
وقفات احتجاجية اليوم بجميع انحاء البلاد تنديدا بغلاء الاسعار
غلاء الأسعار والحگرة والتهميش… الشارع والشعب
هل في نظركم يمكن إحياء حركة 20 فبراير ؟؟؟#حركة_20_فبراير#حركة_20_فبراير_من_جديد#لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب #لا_لغلاء_الأسعار_بالمغرب
#الشارع_هو_الحل#لالغلاءالاسعار pic.twitter.com/67zxK09pZc
— حساب مغربي حر مهتم بنشر الحقائق ودحض المغالطات (@freetwitoma) February 12, 2023
والخميس، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.
#مباشرة من ساحة الامم #طنجة #لا_لغلاء_الأسعار_بالمغرب pic.twitter.com/tVb53XIW5i
— Hafid Baha (@baha8_hafid) February 12, 2023
وجاء تصريح أخنوش، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في ظل انتقاد جمعيات ونقابات وأحزاب لارتفاع الأسعار في البلاد.
■ خاص الداخلية تخرج لجنة مراقبة اسعار المحروقات و شركات مواد الغذائية ماشي لحوانت ولخضارة👌#لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب #لا_لغلاء_الاسعار #المغرب pic.twitter.com/argsJayMS6
— Mohamed LAMOUDEN 🇲🇦 (@Medmdn17_) February 10, 2023
وخلال الأيام القليلة الماضية، نظمت نقابات وقفات احتجاجية بسبب الغلاء في بعض المدن، ودعت هيئات أخرى إلى التظاهر مجددا يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، في الذكرى الـ12 لتأسيس حركة “20 فبراير” وهي بمثابة “النسخة المغربية” من الربيع العربي.
وتوالت دعوات للملك للتدخل لإقالة الحكومة ووقف تردي الوضع الإجتماعي، في وقت يقضي الأخير عطلة طويلة في قصره بأشهر منتجع ساحلي في الغابون. على ساحل المحيط الأطلسي.
لوكان يعرف توني كروس دواور او الأحياء الجيعانة لي عايشة مور ديك المفرقعات من دوار الحاجةتال لقرية فسلا او الواد او حي كريمة او لبرارك اوبطانة اوزيد او زيد مغادي يبقا يلعب كورة ولا يفكر يجي لشي بلاد سميتها المغرب. #حكومة_العار #اخنوش_إرحل #لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب #أنقذوالمغرب https://t.co/c0a4pcP6HS
— لمكي دصخيرات (@Lmaki_dskhirate) February 12, 2023
المواطن مخنوق، فحبل الغلاء مشنوق 🖤💛
تحية للجماهير الماصاوية#لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب pic.twitter.com/WERAtJbi0y
— fouza Moutalia (@FouzaMoutalia) February 11, 2023