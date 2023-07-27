المغرب : معتقلو حراك الريف يرفضون طلب العفو الملكي

هاجم معتقلون من حراك الريف بالمغرب من سموهم بـ"بعض العناصر المعروفة في الريف بميولاتها الاسترزاقية"، وذلك بعد دعوتهم من طرف وزير العدل لطلب العفو الملكي. الصورة لناصر الزفزافي.

هاجم معتقلو حراك الريف بالمغرب من سموهم بـ”بعض العناصر المعروفة في الريف بميولاتها الاسترزاقية”. وذلك بعد دعوتهم من طرف وزير العدل المغربي لطلب العفو من الملك محمد السادس.

الوجه المعروف في حراك الريف ناصر الزفزافي، إضافة لأربعة أسماء أخرى من المعتقلين الذين يقبعون في سجن طنجة، قالوا أنهم يتبرؤون من هذه “التحركات المشبوهة”. وذلك في بيان نشره والد ناصر الزفزافي على حسابه في فايسبوك الأمس الأربعاء 26 جويلية.

ولم يذكر المعتقلون الخمسة في بيانهم أسماء هذه “العناصر الإسترزاقية”. عناصر يتهمونها باستغلال بعض المناسبات “لمحاولة التوهيم بأنها تتحرك من اجل طي ملف معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وهي التي حصلت على مقابل من أجل شيطنة من تبقى من المعتقلين في السجون.”

الزفزافي وزملاؤه اتهموا هؤلاء بـ”تقديم خدماتها من جديد للعرابين الجدد/القدامى، عبر خرجات استباقية مشبوهة على شكل ندوات وما شابهها”.

ويأتي هذا البيان بعد تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أمام البرلمان أن قضية العفو عن معتقلي الريف خارج سلطاته.

وهبي، وهو معارض سابق، قال أمام نواب البرلمان المغربي يوم الإثنين أن “المعتقلين عليهم طلب العفو و جلالة الملك آنذاك هو أب الجميع وهو يعرف المصلحة العامة و المصلحة العليا”.

ويقبع ناصر الزفزافي في السجن منذ 2017 بعد أن حكم عليه بـ20 سنة سجنا. وهو أحد قادة احتجاجات الحسيمة أو ما يعرف بـ”حراك الريف” والتي طالبت بمشاريع تنموية، اجتماعية واقتصادية.