 المغرب: مقتل إسرائيلي طعنا على يد مغربي والأمن يفتح تحقيقا

أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن فتح تحقيق حول مقتل مسير مطعم إسرائيلي طعنا على يد مغربي في مدينة طنجة.

وأوضحت السلطات المغربية، أن المتهم يبلغ من العمر 36 سنة، وسيتابع في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، في حق مسير مطعم يبلغ من العمر 60 عاما بمدينة طنجة.

من جهتها قالت وسائل إعلام عبرية إن الضحية من الكيان الصهيوني، وسيتم فتح تحقيق حول الدوافع الحقيقة للجريمة، إذا كان الاعتداء معاديا للسامية أو ذو دوافع قومية.

وقالت منظمة البحث والإنقاذ الصهيونية إنها تعمل مع وزارة الخارجية للإعادة جثمان الرجل إلى الكيان الصهيوني لدفنه.

ونقل موقع “طنجة 7” المحلي بالمدينة الواقعة شمال المغرب مقاطع فيديو قال إنها تظهر لحظة السيطرة على الجاني ونقل الضحية على متن سيارة إسعاف.

يذكر أن الحادث يأتي بعد أشهر قليلة من تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب شمل انطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين مؤخرا.