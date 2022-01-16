المغرب.. مقتل سائحة فرنسية وجرح بلجيكية والشرطة تعتقل مشتبها به
أعلنت الشرطة المغربية، اعتقال شخص يشتبه بتورطه في قتل سائحة فرنسية بسلاح أبيض، وجرح أخرى بلجيكية جنوب المملكة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، مساء السبت، إن عناصرها تمكنت “من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأغادير”.
🔴 تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تزنيت وأكادير. (بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني) #المغرب pic.twitter.com/TlX94rrWar
— Atimad Salam اعتماد سلام (@atimadsalam) January 15, 2022
وقعت الجريمة الأولى داخل سوق في مدينة تيزنيت القريبة من أغادير، حيث اعتدى المشتبه به على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها، وفق ما أوضحت الشرطة، مرجحة “فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث”.
وأفادت في وقت لاحق مساء السبت أنه تم توقيفه في أغادير “بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية”.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به “سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر”.
وأضافت أنه رهن الحراسة النظرية “للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.