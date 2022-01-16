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جواهر

المغرب.. مقتل سائحة فرنسية وجرح بلجيكية والشرطة تعتقل مشتبها به

جواهر الشروق
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المغرب.. مقتل سائحة فرنسية وجرح بلجيكية والشرطة تعتقل مشتبها به

أعلنت الشرطة المغربية، اعتقال شخص يشتبه بتورطه في قتل سائحة فرنسية بسلاح أبيض، وجرح أخرى بلجيكية جنوب المملكة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، مساء السبت، إن عناصرها تمكنت “من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأغادير”.

وقعت الجريمة الأولى داخل سوق في مدينة تيزنيت القريبة من أغادير، حيث اعتدى المشتبه به على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها، وفق ما أوضحت الشرطة، مرجحة “فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث”.

وأفادت في وقت لاحق مساء السبت أنه تم توقيفه في أغادير “بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية”.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به “سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر”.

وأضافت أنه رهن الحراسة النظرية “للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

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