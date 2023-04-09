المغرب: مقتل سيدة والتنكيل بجثتها قبل إخفائها داخل ثلاجة!

تداولت صحف مغربية خبر جريمة شنعاء اهتزت لها القلوب، تتعلق بمقتل سيدة والتنكيل بجثتها قبل إخفائها داخل ثلاجة.

وبحسب ما كشفت التقارير الإخبارية فقد تمكنت قوات الأمن بالدار البيضاء من إلقاء القبض على الشاب المتركب للجريمة بواسطة سلاح أبيض، والذي أخفى الجثة في ثلاجة منزله.

وذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني تناقلته وسائل إعلام أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء.

وأبانت التحريات أن المتورط قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة وأخفى جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك.

وعثرت قوات الأمن على جثة الضحية في الخامس من شهر أفريل الجاري، داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي قاد إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم إيداع المتهم في القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.