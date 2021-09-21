المغرب.. مقتل فائز في الانتخابات بطلق ناري
توفي صباح اليوم الثلاثاء، عبد الوهاب بلفقيه، المرشح الفائز في الانتخابات الأخيرة في المغرب بجهة كلميم واد نون بطلق ناري، تزامنا مع الانتخابات التي كانت ستجرى اليوم لإعلان رئيس مجلس الجهة، والتي كان بلفقيه ينوي الترشح لها.
الإعلان عن وفاة عبد الوهاب بلفقيه إثر إصابته بطلق ناري ساعات قبل موعد انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون.
ليس هناك لحد الساعة أخبار موثوقة عن حقيقة ما وقع.
الاتحادي بلفقيه كان قد انتقل إلى الأصالة والمعاصرة
رحمه الله. pic.twitter.com/29eEf5QW0o
— Driss Bougrin Amrani (@AmraniBougrin) September 21, 2021
وشهدت انتخابات رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون خلافات حادة، وتأجلت عدة مرات، بعد أن سحب الأمين العام للأصالة والمعاصرة توكيله لبلفقيه للترشح باسم الحزب.
ونقل بلفقيه صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بكلميم، بغية إخضاعه لعملية جراحية لاستئصال شضايا الطلق الناري، وحسب صحف مغربية فقد وقع الحادث الذي يجري التحقيق بشأنه حاليا، قرب منزله بجماعة آيت عبد الله التابعة لإقليم سيدي إفني.
أعلن عبد الوهاب بلفقيه قبل أيام اعتزاله العمل السياسي، متحدثا في رسالة بخط يده، عن تعرضه للغدر، من جهة سياسية، وضع ثقتها فيها.
وتوفي عبد الوهاب بلفقيه، متأثرا بطلقات نارية، من بندقية صيد،
إن الله و إن إليه راجعون #كلميم#عبد_الوهاب_بلفقيه#عبد_الوهاب_بلفقيه pic.twitter.com/Nz6PN1lGcF
— 𝒀𝑨𝑺𝑺𝑰𝑵𝑬 𝑨𝒁𝑨𝑯𝑨𝑭🇲🇦🟢🦅 (@yassineazahaf99) September 21, 2021