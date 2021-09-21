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المغرب.. مقتل فائز في الانتخابات بطلق ناري

الشروق أونلاين
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المغرب.. مقتل فائز في الانتخابات بطلق ناري

توفي صباح اليوم الثلاثاء، عبد الوهاب بلفقيه، المرشح الفائز في الانتخابات الأخيرة في المغرب بجهة كلميم واد نون بطلق ناري، تزامنا مع الانتخابات التي كانت ستجرى اليوم لإعلان رئيس مجلس الجهة، والتي كان بلفقيه ينوي الترشح لها.

وشهدت انتخابات رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون خلافات حادة، وتأجلت عدة مرات، بعد أن سحب الأمين العام للأصالة والمعاصرة توكيله لبلفقيه للترشح باسم الحزب.

ونقل بلفقيه صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بكلميم، بغية إخضاعه لعملية جراحية لاستئصال شضايا الطلق الناري، وحسب صحف مغربية فقد وقع الحادث الذي يجري التحقيق بشأنه حاليا، قرب منزله بجماعة آيت عبد الله التابعة لإقليم سيدي إفني.

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