المغرب: هجوم العدالة على بوريطة بسبب اسرائيل يخرج القصر عن صمته

في ظل موجة الاستهجان الداخلية والخارجية ضد مواقف القصر الذي فتح أبواب المغرب أمام الكيان الإسرائيلي، متغاضيا عن انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اختار النظام المغربي حزب العدالة والتنمية الإسلامي مرة أخرى ككبش فداء لتبرير مواقفه.

ونشر القصر الملكي، الإثنين، بيانا، شديد اللهجة ضد حزب بن كيران، أين وصف مواقفه بـ “التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني وكذا فلسطين.

وقبل أيام قال حزب العدالة والتنمية، أن مواقف وزير الخارجية ناصر بوريطة الأخيرة، تظهره في موقع المدافع عن الإحتلال الإسرائيلي في المنابر القارية والدولية، في ظل العدوان الإجرامي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وندد الحزب بخطورة تصويت البرلمان على اتفاقيات مع إسرائيل، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع، علما أن أمينه العام السابق سعد الدين العثماني هو من وقع اتفاقية التطبيع مع الكيان.

وردا على حزب بن كيران، أصدر القصر بيانا يقول فيه: إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وكما اختاره سابقا لتوقيع اتفاق التطبيع، استغل النظام المغربي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، للرد على موجة الاستهجان الداخلية والخارجية، التي تتزايد ضد فتح أبواب المملكة أمام الكيان الصهيوني، بشكل لم يشهده أي بلد في العالمين العربي والإسلامي.

كما يعيش نظام محمد السادس، حرجا غير مسبوق بعد أن ركب موجة الصراع الاسرائيلي الإيراني من أجل التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اتفاق السعودية وطهران الأخير، أخلط جميع حساباته، إلى درجة أنه عجز حتى عن إصدار بيان حول القضية.

ورغم صمته على الإنتهاكات والإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني كل يوم، بالتزامن مع تبادله زيارات رسمية عسكرية، على أعلى مستوى مع تل أبيب، مازال القصر الملكي، يروج لأسطوانة أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ومن أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس”.