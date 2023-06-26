المغرب: وزيرتان تدخلان القفص الذهبي في آن واحد!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، بالحديث عن دخول وزيرتين للقفص الذهبي، في آن واحد، بالرغم من السرية التي أحيطت بالموضوع.

وقالت صحف مغربية إن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي كانت مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تزوجت من طبيب العيون الدكتور محمد الشهبي.

وأحاطت الوزيرة المغربية حياتها الخاصة بأسوار عالية من الكتمان، فلم يتداول المغاربة إلى الآن، لا صورا ولا مقاطع خاصة من حفل عقد قرانها، ولكن التسريبات الإعلامية تشير إلى أن الوزيرة أشرفت بشكل مباشر على ترتيبات العرس وفق التقاليد المغربية.

يذكر أن الوزيرة غيثة، بحسب التعريف الرسمي في موقع حكومي رسمي، مقاولة وأستاذة جامعية؛ ناضلت من أجل توظيف الحلول الرقمية لتحسين الحياة اليومية للمواطن المغربي، الذي أثارت إعجابه في أول وصول لها إلى عضوية الحكومة، بابتسامتها وإطلالاتها الهادئة من خلال جلسات المساءلة الأسبوعية في البرلمان المغربي.

في ذات السياق أضاف الإعلام المغربي أن وزيرة ثانية دخلت القفص الذهبي في نفس الوقت، وهي فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان والتعمير في حكومة عزيز أخنوش.

وبحسب التقارير الواردة فقد عقدت أخنوش التي تلقب بالمرأة الحديدية، قرانها مع رجل أعمال ومنتسب إلى إحدى الطرق الصوفية الشهيرة في شمال المغرب.

وعادت الوزيرة المنتمية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ثاني قوة حزبية انتخابية في المغرب، إلى الحياة الزوجية بعد طلاق سابق، من خلال عقد قرانها على نبيل بركة، رئيس اللجنة الوطنية للشرفاء العلميين.

وإلى جانب العمل الوزاري، فإن فاطمة الزهراء المنصوري تعتبر أول امرأة في تاريخ المغرب، تترأس عمادة مدينة مغربية من الحجم الكبير، وهي مراكش.