المغرب.. وفاة سائحة فرنسية إثر تعرضها لهجوم بالحجارة

توفيت سائحة فرنسية في المغرب، إثر تعرضها لهجوم بالحجارة من طرف رجل قيل إنه مختل عقليا، فيما لا يزال زوجها الذي أصيب بجروح يرقد في المستشفى.

وقالت ليلى درفوفي، مديرة المركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط، الذي نقل إليه ضحيتا الاعتداء، ليل الاثنين-الثلاثاء، إنّ السائحة الثمانينية “توفيت متأثّرة بإصابتها بصدمة في الرأس، أمّا زوجها فحالته مستقرّة”، حسب صحف فرنسية.

ولفتت بعض التقارير الإخبارية أن الهجوم الذي لم تتّضح في الحال دوافعه وقع قبل أقلّ من 48 ساعة على المواجهة المنتظرة بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر في كرة القدم.

وأضافت الدكتورة درفوفي “الزوجة مولودة في 1940 توفيت للأسف. لقد وصلت إلى المستشفى متوفية. لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لأنّنا لم نتمكن من إنقاذها”.

وصرح مصدر رسمي لفرانس برس أنّ الدرك الملكي أوقف في ضواحي الرباط شخصاً “تظهر عليه علامات الخلل العقلي”، بعدما هاجم السائحين الفرنسيين رميا بالحجار.

وأضاف أنّ المشتبه به “فاجأ المواطنين الأجنبيين، بدون سبب معقول، وعرّضهما للعنف باستعمال الحجارة، مما تسبّب لهما في إصابات متفاوتة الخطورة”.

وأكّد المصدر أنّ الموقوف يخضع لتحقيق قضائي “للكشف عن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

يذكر أن الفرنسيون يحتلون صدارة السيّاح الأجانب الذين يزورون المغرب، وقد قُتلت سائحة فرنسية (79 عاما) في جانفي الماضي بعد تعرضها لاعتداء بالسلاح الأبيض في سوق قرب مدينة أكادير (جنوبا).

وتولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق مع الجاني، قبل أن تقرّر المحكمة وضعه في مستشفى للأمراض العقلية، مستبعدة أيّ دافع إرهابي وراء الجريمة.