المغرب وكرواتيا يفترقان على التعادل السلبي

افترق المنتخبان المغربي والكرواتي على نتيجة التعادل السلبي، وهي المباراة التي احتضنها ملعب البيت، وتدخل في إطار الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، على نتيجة التعادل السلبي، وهي المرحلة التي عرفت فرصا من الجانبين، خاصة من كرواتيا، التي لم تتمكن من التسجيل في ظل تألق الحارس بونو.

وجاءت أخطر فرصة للمغرب في المرحلة الثانية عن طريق حكيمي، الذي سدد بقوة في د64، إلا أن حارس مرمى المنتخب الكرواتي كان في المكان المناسب.

واعتمد المنتخب المغربي خاصة في الربع ساعة الأخير، على الهجمات السريعة لمباغتة رفقاء مودريتش، عن طريق الزلزولي وحمد الله، إلا أن تجمع دفاع المنتخب الكرواتي حال دون الوصول إلى الشباك.