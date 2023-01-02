المغرب يحتضن “اجتماع التطبيع” الثاني في مارس المقبل

سيستضيف المغرب شهر مارس المقبل، اجتماعا لوزراء خارجية الاحتلال الإسرائيلي، والدول العربية التي وقّعت ما يسمى “اتفاق أبراهام” للتطبيع مع الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام دولية، عن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، قوله إن المغرب سيستضيف القمة الثانية لدول التطبيع.

وكان اجتماع التطبيع الأول قد عُقد في مارس 2022، في صحراء النقب المصرية. وجمع وزراء خارجية مصر والمغرب والإمارات والبحرين، مع وزير خارجية الاحتلال.

وجرى هذا الاجتماع، الذي دعا إليه وزير خارجية الاحتلال آنذاك يائير لابيد، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.