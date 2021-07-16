-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

المغرب يحظر إقامة صلاة عيد الأضحى تفاديا لتفشي كورونا

الشروق أونلاين
  • 1054
  • 2
المغرب يحظر إقامة صلاة عيد الأضحى تفاديا لتفشي كورونا

أعلن المغرب، الخميس، حظر إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المساجد أوالمصليات لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب فإنه: “تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد”.

هذا القرار يأتي وفق البيان نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد، وأيضا لأنه متعلق بسنة يمكن القيام بها داخل المنازل، مشيرا إلى أن الغاية منه حفظ الأبدان.

ويتواصل تصاعد الإصابات بالفيروس في المغرب، إذ سجلت مساء الأربعاء، 2571 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 549844 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 9418 منذ تفشي الفيروس، بعد تسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 80 حالة، ليصل الإجمالي إلى 420 حالة.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم ضد الفيروس التي بدأت في 28 جانفي الماضي وحتى الأربعاء ، إلى 10 ملايين و854 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا.​​​​​​​

مقالات ذات صلة
10 ملايين دولار.. مكافأة من الخارجية الأمريكية مقابل معلومات

10 ملايين دولار.. مكافأة من الخارجية الأمريكية مقابل معلومات

35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

الجيش الصهيوني ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله

الجيش الصهيوني ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله

الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور

الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • بن سايح الغزواني

    خبر محايد وفيه الكثير من خصال الصحافة النزيهة. تحية من مغربي.

    10
  • moh2020

    حثى الخميس 15 يوليوز 2021 (16:00 الجرعة الأولى 11,031,195مليون الجرعة الثانية 9,553,617مليون ويبقى المغرب الأول افريقيا في تلقيح مواطنيه،وفي مراتب متقد مة بين دول العالم،في إيطارصعوبة الحصول على اللقاح.وتبقى القارة الإفريقية تعاني من الحصول على اللقاح،ولم تلقح إلا 2% من سكانها.

    10

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد