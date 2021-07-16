المغرب يحظر إقامة صلاة عيد الأضحى تفاديا لتفشي كورونا

أعلن المغرب، الخميس، حظر إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المساجد أوالمصليات لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب فإنه: “تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد”.

هذا القرار يأتي وفق البيان نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد، وأيضا لأنه متعلق بسنة يمكن القيام بها داخل المنازل، مشيرا إلى أن الغاية منه حفظ الأبدان.

ويتواصل تصاعد الإصابات بالفيروس في المغرب، إذ سجلت مساء الأربعاء، 2571 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 549844 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 9418 منذ تفشي الفيروس، بعد تسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 80 حالة، ليصل الإجمالي إلى 420 حالة.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم ضد الفيروس التي بدأت في 28 جانفي الماضي وحتى الأربعاء ، إلى 10 ملايين و854 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا.​​​​​​​