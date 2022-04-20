المغرب يسعى للتضييق على تعدد الزوجات سرا

تعتزم المغرب إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة لإغلاق الطريق أمام تعدد الزوجات سرا.

وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفهية في الغرفة الثانية للبرلمان، إن وزارته تعمل على إنشاء سجل الكتروني للتعرف على هوية المتزوجين المغاربة تفاديا لتعدد الزوجات في السر.

وكشف الوزير أن غياب مثل هذه المنصة الالكترونية، من شأنه أن يفسح المجال للمتزوجين بالانتقال إلى مدينة أخرى للحصول على شهادة العزوبية والزواج مرة ثانية وإنجاب الأطفال.

وأوضح أن هذا السجل المزمع إنشاؤه لن يسمح بالتحايل لأن الموظف المكلف بإصدار شهادة العزوبية سيكون بإمكانه الإطلاع على الوضعية الاجتماعية والعائلية للشخص من خلال المنصة الالكترونية للمتزوجين، وفق ما جاء في صحيفة “الشرق الأوسط”.

وجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية في المغرب لا يسمح بتعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة الأولى وإذن القاضي، غير أنه توجد طرق متعددة للتحايل على القانون منها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.