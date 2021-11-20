المغرب يشتري منظومة “باتريوت” لنشرها على الحدود مع الجزائر

وافق البنتاغون الأمريكي على صفقة بين شركة “لوكهيد مارتن”، والمغرب لتزويده بنظام الدفاع الجوي لنشرها على الحدود مع الجزائر.

وأكدت شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية وهي أكبر منتج للأسلحة في العالم حصولها على موافقة البنتاغون على تسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”.

ونقل موقع “إنسايد ديفينس” المتخصص بالشؤون الدفاعية، تصريح نائب رئيس الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لشركة “لوكهيد مارتن” لمكافحة الحرائق، سكوت أرنولد، الذي قال “إن خط إنتاج (PAC-3 MSE) الجديد في كامدن، أركنساس، “سيكون جاهزا العام المقبل لدعم الطلب القوي على نظام الدفاع الجوي العالي السرعة، صاروخ أرض – جو”.

وتابع أرنولد في تصريحات لموقع “إنسايد ديفينس” خلال المؤتمر السنوي لرابطة الجيش الأمريكي: “نحن نزيد معدل إنتاجنا إلى 500 صاروخ سنويا لمواكبة الطلب محليا ودوليا”.

كما أشار الموقع أن المغرب سيتسلم منظومة Patriot Pac-3 MSE عام 2022 رفقة خمس دول عربية أخرى، هي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت والبحرين، إلى جانب عدد من بلدان أوروبا وآسيا.

وذكر موقع إخبارية عالمية أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت بشكل رسمي، في ديسمبر العام الماضي أن صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين واشنطن والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والصواريخ الباليستية، وهوالاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه كان يحتاج لموافقة البنتاغون لإتمامه، الأمر الذي تحقق بعد تولي الرئيس الحالي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.