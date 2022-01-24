المغرب يضيف خطوة جديدة في التطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني

أعلن الإتحاد المغربي لكرة السلة، التوصل إلى اتفاق رياضي مع الكيان الصهيوني، للتعاون في مجال هذه اللعبة، على أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق شهر مارس القادم.

وقال الاتحاد المغربي لكرة السلة، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: “توصلنا إلى اتفاق تعاون تاريخي مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعبة”.

وأضاف الإتحاد المغربي لكرة السلة في بيانه، أنه: ” تم الاتفاق على عقد اجتماع في مارس المقبل لتوقيع اتفاقية التعاون، والاحتفال بهذا الحدث التاريخي”.

وتقرر وفق الاتفاق تنظيم مباراتين وديتين لمنتخبي الرجال والسيدات من الجانبين في مارس المقبل.

ويعد الاتفاق الجديد بين الإتحاد المغربي لكرة السلة والكيان الصهيوني، خطوة أخرى في سياق التطبيع الرياضي للمغرب، حيث سبق وأن كشفت تقارير صحفية في مطلع شهر ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق بين اتحاديتي كرة القدم، المغربية والصهيونية.