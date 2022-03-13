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المغرب يطلق أول خط جوي مباشر نحو إسرائيل

الشروق أونلاين
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المغرب يطلق أول خط جوي مباشر نحو إسرائيل

أقلعت، الأحد، أول طائرة مغربية نحو تل أبيب، عبر خط جوي مباشر يربط المغرب باسرائيل، ضمن فصل جديد من مسلسل التطبيع الذي بدأ نهاية 2020.   

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرحلة الأولى ضمت وفدا من رجال أعمال مغاربة.

كما أوضحت الخطوط الملكية المغربية في بيان لها أن إطلاق هذا الخط يهدف إلى “تسهيل التنقل لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة”.

وكان مرتقبا افتتاح الخط أواخر العام الماضي لكنه تأخر بسبب إغلاق الحدود جراء جائحة كوفيد-19. ويشمل أربع رحلات في الأسبوع.

من جهته غرد نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط إيال دافيد، في حسابه عبر تويتر قائلا “حاليا بمطار محمد الخامس الدولي: إعطاء الانطلاقة لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية والتي ستربط الدار البيضاء بتل أبيب”.

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