المغرب يعلن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بـ”جدري القرود”

أعلن المغرب يوم الخميس عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بـ”جدري القرود”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة المغربية.

33 حالة إصابة بجدري القرود في فرنسا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في فرنسا، 33 حالة، إلى غاية مساء الأربعاء 1 جوان، حسب حصيلة رسمية.

ومن بين الحالات المسجّلة في فرنسا، أحصت السلطات الصحية 24 حالة في منطقة إيل دو فرانس، التي تضمّ العاصمة باريس.

وقالت صحيفة “لوبس” المحلية، إنّ الحصيلة الرسمية التي ستنشر في وقت لاحق، ذكرت أن “تفشّي المرض يتطوّر بسرعة”.

جدري القرود: 16 إصابة جديدة في فرنسا

في 29 ماي 2022، أعلنت السلطات في فرنسا عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود.

وحسب ما نشرته هيئة الصحة العامة الفرنسية، فقد تمّ الإبلاغ عن 12 حالة من بين الحالات المسجّلة في منطقة إيل دو فرانس.

بعد انتشار جدري القرود عالميا.. معهد باستور يوضح

في 22 ماي 2022، نشر معهد باستور، الأحد، معلومات حول مرضى جدري القرود بعد تسجيل إصابات عبر عدد من البلدان حول العالم.

وقدم معهد باستور في منشور على موقعه الرسمي مذكرة معلومات حول هذه العدوى وأصلها وتشخيص المرض.

وقال معهد باستور إن جدري القرود أوهو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود الذي ينتمي إلى جنس الفيروسات القشرية.

تم اكتشاف جدري القرود في عام 1958 ، عندما تفشى مرض شبيه بالجدري مرتين في مستعمرات القرود التي تمت تربيتها للبحث، ومن هنا جاء اسم “جدري القرود”.

تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، خلال فترة الجهود المكثفة للقضاء على الجدري.

ومنذ ذلك الحين ، تم الإبلاغ عن “جدري القرود” في العديد من بلدان وسط وغرب أفريقيا الأخرى: الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابون، وليبيريا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وسيراليون.

حدثت حالات إصابة بشري جدري القرود خارج إفريقيا ، مرتبطة بالسفر الدولي أو الحيوانات المستوردة بما في ذلك حالات في الولايات المتحدة ، وكذلك المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيويين.

لا يزال المصدر الطبيعي لجدري القرود غير معروف، ومع ذلك ، يمكن للقوارض الأفريقية والرئيسيات غير البشرية (مثل القرود) إيواء الفيروس وإصابة البشر.

الطفح الجلدي (على شكل بثور ) وتضخم الغدد الليمفاوية هي العلامات الرئيسية لصالح جدري القردة.

وأضاف معهد باستور أنه تم تأكيد الحالة الأولى في 7 ماي 2022 في أوروبا لفرد عاد إلى إنجلترا من نيجيريا، ومنذ ذلك الحين ، أبلغت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن 9 حالات مؤكدة من “جدري القردة” في الأشخاص الذين لم يسافروا إلى منطقة معرضة عادة للخطر (وسط أو غرب أفريقيا).

بالإضافة إلى ذلك ، تم تأكيد 05 حالة إصابة بـ “جدري القردة” في 13 ماي 2022 في البرتغال ، وهناك 15 حالة أخرى مشتبه بها قيد التحقيق. في إسبانيا ، تم الإعلان عن إجمالي 30 حالة اعتبارًا من 20 مايو 2022. كما أشارت السلطات الصحية في هذا البلد إلى أنه يتم التحقيق في 18 حالة أخرى مشتبه بها في إسبانيا: 15 حالة في منطقة مدريد ، و 02 حالة في جزر الكناري و 01 في الأندلس.

وفي إيطاليا ، تم الإعلان رسميًا عن 3 حالات يوم الجمعة 20 مايو 2022 ، من بينها 30 حالة يشتبه في حدوثها حاليًا. تم الإبلاغ عن حالات أخرى في السويد والولايات المتحدة وكندا.

1- يحدث انتقال الفيروس عندما يلامس الشخص الفيروس من حيوان أو إنسان أو مواد ملوثة بالفيروس. يدخل الفيروس الجسم من خلال جرح في الجلد (حتى لو لم يكن مرئيًا) أو الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية (العين أو الأنف أو الفم).

2- يمكن أن يحدث الانتقال من الحيوانات إلى البشر من خلال العض أو الخدوش، أو من خلال تحضير لحوم الطرائد ، أو من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو مادة الآفة، أو من خلال الاتصال غير المباشر بمواد ملوثة، مثل الفراش الملوث.

3- يُعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث في المقام الأول من خلال قطرات تنفسية كبيرة. لا تستطيع قطرات الجهاز التنفسي عمومًا السفر لأكثر من بضعة أمتار ، مما يتطلب اتصالًا طويلًا وجهاً لوجه.

4- تشمل الأساليب الأخرى للانتقال من إنسان إلى إنسان الاتصال المباشر بسوائل الجسم والاتصال غير المباشر بالمعدات المتسخة، على سبيل المثال من خلال الملابس الملوثة أو البياضات.

5- لا يزال ناقل المرض الرئيسي لجدري القردة غير معروف ، ولكن يُشتبه في أن القوارض الأفريقية تلعب دورًا في انتقال العدوى.

6- لا يمكن إجراء التشخيص النهائي في المختبر إلا من خلال تحديد الفيروس باستخدام عينات من الآفات.

7- من أجل تفسير النتائج ، من الضروري تزويد العينات بمعلومات المريض مثل تاريخ ظهور الحمى أو تاريخ ظهور الطفح الجلدي.