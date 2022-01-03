المغرب ينهي مهام سفيره لدى الجزائر

أنهت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مهمة لحسن عبد الخالق كسفير للمغرب لدى الجزائر، ابتداء من 14 ديسمبر 2021.

وصدر قرر إنهاء المهام في الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر 2021 .