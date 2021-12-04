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رياضة

المغرب يواصل عروضه القوية ويتأهل إلى ربع النهائي

سليم.ع
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المغرب يواصل عروضه القوية ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العرب الجارية في قطر، بعد الفوز في ثاني مباراة له على منتخب الأردن برباعية نظيفة..

وأحرز منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق محمد الناهيري في د4 و بدر بانون في د24 ومحمد الشيبي في د45 و وسفيان رحيمي من ركلة جزاء في د88 .

و رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط، بفوزين متتالين وبنتيجة أربعة أهداف دون رد، أمام كل من فلسطين والأردن.

ويواجه المغرب في المباراة الثالثة من دور المجموعات منتخب السعودية، الثلاثاء المقبل.

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