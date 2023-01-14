المغرب يوافق على ترحيل الإمام حسن إيكويسن

وافق المغرب على ترحيل الإمام حسن إيكويسن، الجمعة، من بلجيكا بعد توقيفه في 30 سبتمبر قادما من فرنسا، بتهمة الإدلاء بـ”تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز”، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية والسلطات البلجيكية.

وأعربت محاميته الفرنسية، لوسي سيمون، مساء الجمعة، عن تفاجئها بـ”تحول” موقف المغرب الذي رفض في الصيف الماضي إصدار تصريح قنصلي يسمح بإعادة إيكويسن إلى بلده الأصلي.

وأضافت أنها تنتظر صدور حكم بشأن صلاحية أمر الترحيل الفرنسي، واعتبرت أن الإلغاء المحتمل سيلزم فرنسا بضمان دخوله إلى الأراضي الفرنسية.

وأشادت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف، مؤكدة ترحيل إيكويسن إلى المغرب.

وقالت دي مور في بيان إنه “لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا. يجب إبعاد أي شخص ليس لديه الحق في أن يكون هنا”.

وعند إعلانه ترحيل الإمام في نهاية جويلية 2022، اتهمه جيرالد درمانان بإلقاء “خطاب تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية للإسلام مخالفة لقيم الجمهورية”.

ودون انتظار المصادقة الفرنسية النهائية على أمر الترحيل، توجه، حسن إيكويسن، إلى بلجيكا. وبعد توقيفه في منطقة مونس، وُضع في مركز توقيف قرب لييج (شرق) منتصف نوفمبر لإقامته بشكل غير قانوني وصدر في حقه أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية.