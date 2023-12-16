المغرب : 120 مظاهرة تطالب السلطات بالتراجع عن التطبيع

المغاربة خرجوا للتظاهر في 65 مدينة :

قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أنها أحصت أمس الجمعة 15 ديسمبر، 120 مظاهرة ومسيرة تطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة ووضع حد لجرائم الاحتلال، بالإضافة لمطالبة السلطات المغربية بالتراجع عن تطبيعها مع الكيان.

وفي بيانها الذي نشرته أمس، قالت الهيئة “استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة خرجت أكثر من 120 مظاهرة في 65 مدينة، ندد خلالها المغاربة منذ صلاة الجمعة وطيلة مساء اليوم 15 ديسمبر2023، بالعدوان الصهيوني على غزة والصمت الدولي والعربي الرسميين تجاه حرب الإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 18700 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، مطالبين الدولة المغربية بوقف اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.“

ورفع المتظاهرون من مواطنين مغاربة أعلاما فلسطينية، ولافتات مساندة لضحايا العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، وأعلاما فلسطيني كما رفعوا شعارات تدعوا لإغلاق “مكتب الاتصال الإسرائيلي.“

وعكس السلطات المغربية التي وقعت على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية، بقي المواطنون المغاربة رافضين للتطبيع مع الكيان، وهو ما عبروا عليه بعديد التحركات الشعبية.