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المغير: وفاة طفلة وإصابة 5 آخرين في انفجار قارورة غاز   

الشروق أونلاين
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المغير: وفاة طفلة وإصابة 5 آخرين في انفجار قارورة غاز   

توفيت طفلة وأصيب 5 آخرون بحروق متفاوتة في حادث انفجار قارورة غاز ببلدية جامعة بولاية المغير.

وذكر بيان الحماية المدنية، الأربعاء، أن وحداتها التابعة لولاية المغير  تدخلت في حدود الساعة 11و 50 دقيقة على إثر حادثة انفجار قارورة غاز بحي عبوشة ببلدية جامعة خلف الحادث وفاة  طفلة و إصابة 05 آخرين بحروق وجروح.

وأضاف البيان أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية في عين المكان للمصابين ثم نقلهم للمستشفيات المحلية، كما تم تسجيل انهيار جزئي لسقف غرفة وتشققات جدران البناية.

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