المغير: وفاة طفلة وإصابة 5 آخرين في انفجار قارورة غاز
توفيت طفلة وأصيب 5 آخرون بحروق متفاوتة في حادث انفجار قارورة غاز ببلدية جامعة بولاية المغير.
وذكر بيان الحماية المدنية، الأربعاء، أن وحداتها التابعة لولاية المغير تدخلت في حدود الساعة 11و 50 دقيقة على إثر حادثة انفجار قارورة غاز بحي عبوشة ببلدية جامعة خلف الحادث وفاة طفلة و إصابة 05 آخرين بحروق وجروح.
وأضاف البيان أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية في عين المكان للمصابين ثم نقلهم للمستشفيات المحلية، كما تم تسجيل انهيار جزئي لسقف غرفة وتشققات جدران البناية.
تدخلت وحداتنا #لولاية_المغير على الساعة 11و 50 دقيقة على إثر إنفجار #قارورة_غاز بحي عبوشة #ببلدية_جامعة خلف وفاة 01 طفلة و إصابة 05 أخرين بحروق وجروح تم إسعافاهم في عين المكان ثم نقلهم للمستشفيات المحلية، كما تم تسجيل إنهيار جزئي لسقف غرفة وتجسيل تشققات جدران البناية.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) June 23, 2021