“المفاوضات بين سونلغاز وإدارة الوفاق ستبدأ يوم الأحد المقبل”

المدير العام للوفاق الرياضي السطايفي إبراهيم العرباوي:

تقدم مجمع سونلغاز رسميا بعرض تفاوض لأجل إمكانية شراء أغلبية أسهم نادي وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم “موبيليس”، حسب ما كشفت عنه إدارة الفريق.

وفي تصريح صحفي، أوضح المدير العام للشركة التجارية للوفاق الرياضي السطايفي “بلاك إيقلز”، إبراهيم العرباوي، أن إدارة النادي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار ستشرع رسميا بدءا من يوم الأحد المقبل في مفاوضات مع مجمع سونلغاز من أجل دراسة إمكانية شراء مجمع سونلغاز لأغلبية أسهم الفريق. وأضاف العرباوي أن رعاية مجمع سونلغاز الكبير لنادي وفاق سطيف العريق -على حد وصفه- سيمنح الوفاق متنفسا طال انتظاره، مبرزا أن “المجمع مرحب به”.

كما أفاد بأنه تم ضبط كل الترتيبات المتعلقة بإتمام هذه العملية بصفة مسبقة. وأبدى العرباوي تفاؤله الكبير بهذه الصفقة، قائلا “إن مجمع سونلغاز سيمنح دفعا قويا للنادي وسيساهم من دون شك بشكل فعال في إخراج النادي من الأزمة المالية التي يتخبط فيها منذ سنوات وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من طرف عشاق الوفاق المتمثل في عودة “النسر الأسود” إلى التحليق عاليا محليا وقاريا”.

من جهته، الناطق الرسمي لشركة سونلغاز خليل هدنة قد أكد “بان إدارة سونلغاز في مباحثات جد متقدمة لشراء غالبية أسهم نادي وفاق سطيف. وبالتالي ستصبح شركة سونلغاز صاحبة أغلبية الأسهم ما يمكنها من إدارة شركة بلاك ايغلز بشكل كلي”. ورغم أن المفاوضات حسب خليل هدنة لا تزال مستمرة بين الطرفين، إلا أن الآمال تبقى كبيرة للتوصل إلى اتفاق تاريخي في اقرب الآجال.