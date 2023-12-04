المفتشون يسقطون توحيد الاختبارات لتلاميذ نفس المستوى التعليمي

بسبب التفاوت في تقدّم البرنامج ولتحقيق التكافؤ

ألغى مفتشو التنظيم الوطني صفة “التوحيد” عن اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي انطلقت في 3 ديسمبر، بسبب عامل التفاوت في تقدّم البرنامج الدراسي بين تلاميذ نفس المستوى التعليمي، إذ اضطروا لمخالفة التعليمات الوزارية، وذلك بغية تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين.

وقالت مصادر “الشروق”، إن مفتشي المواد عبر مختلف ولايات الوطن، قد بادروا باتخاذ جملة تدابير وإجراءات استباقية، من شأنها تحقيق مبدأ الإنصاف بين التلاميذ في مجالي “التقييم” و”التقويم”، لكي يحصل كل متمدرس على حقه كاملا في العلامات، إذ سارعوا إلى توجيه تعليمات إلى الأساتذة في مختلف المواد والتخصصات، لحثهم على أهمية التخلي عن صفة “التوحيد”، عند إنجاز مواضيع اختبارات الثلاثي الأول، وكل ذلك بسبب وقوفهم على وجود تباين واضح في تقدّم المناهج الدراسية، بين متعلمي نفس المستوى الدراسي، جراء توقف الأساتذة عن التدريس، ودخولهم في إضرابات في بداية الدخول المدرسي الجاري للاحتجاج على مجموعة مشاكل منها ظروف العمل.

وأضافت مصادرنا، بأن الأساتذة عبر مختلف المؤسسات التربوية، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، قد هبوا لدعم القضية الفلسطينية، عن طريق إدراج أسئلة في كافة المواد حتى العلمية منها، عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كافة الأراضي المحتلة، خاصة وأن الشعب الجزائري مرتبط بقوة بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله.

في مقابل ذلك، تناولت مواضيع أخرى شخصية “أبو عبيدة”، المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب “الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، وذلك بغية غرس خصال حب الوطن والتمسك به والتحرر من المستعمر الغاشم في نفوس التلاميذ.

وتلقى رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التربوية الثلاثة، تعليمات صارمة تحثهم على ضرورة الانخراط التام والواسع في تصحيح أوراق الإجابات، وذلك مباشرة عقب انقضاء فترة الاختبارات الفصلية التي تبرمج حاليا في فترة مغلقة بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، لينتقلوا بعدها إلى مرحلة التصحيح الجماعي للمواضيع، لأجل الوقوف على مواطن الضعف والقوة لدى متعلميهم والعمل على تداركها ومعالجتها ببرمجة حصص للمعالجة البيداغوجية، مع إلزامية تمكينهم من الإطلاع على أوراقهم، لتختتم العملية بملء كشوف النقاط.

وبخصوص مرحلة التعليم الابتدائي، سيكون تلاميذ أقسام الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، على موعد مع اختبارات الفصل الدراسي الأول، بين 5 و14 ديسمبر الجاري، أي طيلة أسبوعين من الزمن بإسقاط عطل نهاية الأسبوع.